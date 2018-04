Abogados del ex presidente brasileño dijeron que no se entregará. Debía presentarse ante la Justicia a las 17 de este viernes pero el plazo venció y permanece en el Sindicato de los Metalúrgicos.

Corrupción en Brasil"No estoy incumpliendo la orden judicial", aseguró Lula

Abogados del ex presidente brasileño dijeron que no se entregará. Debía presentarse ante la Justicia a las 17 de este viernes pero el plazo venció y permanece en el Sindicato de los Metalúrgicos.

06 DE ABRIL DE 2018 | ACTUALIZADO EL 06 DE ABRIL DE 2018



El ex presidente Lula Da Silva aseguró que no incumplió la orden judicial una vez vencido el plazo para entregarse a la Justicial.

Su abogado, de hecho, aseguró que no se entregará y que permanecerá en el Sindicato de los Metalúrgicos.

La presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, dijo ante una multitud que pide lal ibertar de Lula en Brasil: "Traigo un fuerte abrazo de nuestro presidente Lula".

"Me pidió para que les dijera de su agradecimiento por la solidaridad. San Bernardo es la cuna del nuevo sindicalismo. En ese sindicato, Lula escogió para estar junto con el pueblo, los movimientos sociales y sindicales. Estamos bajo la mirada del mundo. Todos nos acompañan en forma atenta. Lula no desobedeció una orden judicial. El juez de Curitiba le dio la opción de ir allá. Lula dijo no y advirtió: 'Voy a convertirme en un símbolo de la resistencia de los trabajadores'", añadió.

