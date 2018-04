Cerruti y su papel de novela

Nunca deberíamos dejar de agradecer que vivimos en Argentina. Pese a que se toma cualquier diferendo con intensidad, la escala de problemas es decididamente menor que la que acecha a otros países.

Mientras que entre China y Estados Unidos se está empezando a librar una guerra comercial de consecuencias imprevistas, o en Brasil hay una profunda crisis política –con amenaza de golpe de Estado incluida- nuestra mayor polémica en los últimos dos días fue el papelito de Caputo.

Tras varias idas y vueltas con el pedido de interpelación al ministro, finalmente se presentó ante los legisladores para responder sobre las acusaciones que pesan sobre él y las dudas que despierta su gestión (principalmente en lo referido a la deuda).

Pese a demostrar una solidez técnica que contrasta con las preguntas de cuadernillo de contabilidad del secundario que le hicieron algunos diputados, llegando al final de la jornada había empezado a ser incomodado por algunas preguntas.

Cuando todavía faltaban las preguntas de sus mayores críticos, el ministro decidió que era un buen momento para mandarle una notita a la diputada Gabriela Cerruti. Aunque no era para jurarle amor eterno como en los tiernos años de primaria, tampoco era tan intimidante como una notificación de deuda judicializada.

Como si se hubiese encontrado la cabeza del caballo que Don Corleone le manda a Jack Woltz, la diputada explotó de ira, expresando su repudio a la amenaza.

Algunos vieron la oportunidad de sobreactuar su indignación, lo que en última instancia le allanó el camino al senador Mayans para levantar la sesión.

Así como en su momento le dijeron a Diego Brancatelli que había jugado para Vidal cuando le hizo aquella pregunta, los más experimentados de su bloque se mordían los labios para no maltratar a la diputada y sus flojos laderos.

Luego, el papelón de denuncias de misoginia, violencia y maltratos, tal como suele suceder en las puestas escenas que predominan en la política contemporánea. Una sobreactuación acorde a los estándares de calidad de las novelas de la siesta.

Así como la mayoría de la gente ya había definido su postura respecto a Caputo, las off-shore y la deuda antes de que el ministro se siente en esa silla, el balance sobre el escándalo también dependerá del cristal con el que se lo mire.

El caso remite a aquella sesión del Senado hace más de 15 años, cuando los periodistas captaron la nota que Raúl Alfonsín le hizo llegar a su compañero de bancada Gerardo Morales, con una afirmación de que había que cajonear a un juez.

En aquel entonces –con una información más importante que la edad de las hijas del ministro y una carita feliz- también se armó un terrible revuelo. Muchos pedían la renuncia del expresidente.

La realidad indica que hoy se lo sigue reconociendo como el padre de la democracia, a la vez que aquel senador que recibió el papel se convirtió en el que terminó con una hegemonía justicialista de más de 30 años en la provincia del norte.

Si aquel papel terminó en el olvido, seguramente este no sobreviva hasta la semana que viene.

Fuente: Alfil Diario