Aguad ya tiene fecha en el Congreso: lo citan el 16 de abril por el ARA San Juan

Además, familiares de los tripulantes reclamaron que se aparte a la exministra de Defensa y diputada nacional del kirchnerismo, Nilda Garré, de la Comisión Bicameral, por su responsabilidad en el supuesto estado de "deterioro" en que se encontraba la nave.

Al término de la reunión de hoy, Garré calificó de "absurdo" el pedido de los familiares al considerar que se pretende "desviar" el eje de lo que debe ser la pesquisa y la búsqueda del submarino. "Siempre me he preocupado por la seguridad. No hay que investigar ahora la reparación que se hizo sino la desaparición. Yo me fui en 2010 del Ministerio y el ARA fue reparado años antes por lo que estaba en condiciones", declaró la diputada y exfuncionaria a la prensa tras escuchar el pedido de la querella.

El planteo de recusación de la legisladora de la comisión parlamentaria fue formulado ante la Comisión Bicameral que preside el peronista José Ojeda por la abogada Lorena Arias, que representa como querellante a 16 familias de los 44 tripulantes que iban a bordo del submarino cuando se perdió en noviembre en el Mar Argentino.

Arias explicó que el hecho de que Garré forme parte de la Comisión Bicameral "hiere la susceptibilidad de los familiares" ya que "ella puede resultar responsable" del estado en que se encontraba el ARA San Juan que derivó en la desaparición. La abogada precisó que ya existe una causa judicial presentada por la diputada del oficialismo Elisa Carrió en la que se intenta dilucidar la responsabilidad de Garré.

En la reunión de esta mañana, los diputados y senadores fijaron para el lunes 16 de abril a las 16 la fecha en la que el ministro Aguad asistirá a la Comisión, para brindar un informe sobre el estado del submarino y el operativo de búsqueda.

En el encuentro también se acordó enviar una nota el Ministerio de Defensa en la que se solicita que se aclare si está contemplada la contratación directa de una empresa privada de capitales venezolanos o de otras empresas extranjeras para que se sumen al operativo de búsqueda tras la partida del buque ruso que se había sumado al rastrillaje.

Los miembros de la comisión también decidieron concertar una entrevista con la jueza Marta Yañez de Caleta Olivia, para conocer el estado de la causa judicial. La senadora Magdalena Odarda reclamó que se especifique si se ampliará el radio de búsqueda del submarino al considerar que "se lo está buscando en una zona donde evidentemente no está".

Guillermo Montenegro, el diputado de Cambiemos que ejerce la vicepresidencia de la Bicameral, incluyó ese pedido en la nota que se enviará a Defensa y aclaró que aún no hay información oficial sobre una eventual contratación de empresas privadas para la búsqueda.

Por su parte, el diputado del Frente para la Victoria, Guillermo Carmona, consideró que debe concurrir el ministro Aguad a brindar precisiones y que desde su espacio "no se aceptarán intermediarios de ningún rango" para que se brinden explicaciones sobre el caso.

