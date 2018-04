Instrucción de Macri a ministros: bajar el gasto

"Tengamos huevos para decir que no a los gastos", les dijo el presidente Mauricio Macri a sus ministros esta semana

Es que el gasto público para el primer mandatario es una obsesión. Su instrucción a sus principales espadas económicas es bajar gastos en todo lo que se pueda. El problema es que la baja al no poder llevarse a cabo en los grandes números -el 76% del presupuesto nacional se destina a la asistencia social- deja un margen acotado para recortar. Uno de los grandes capítulos donde se pudo efectuar un importante ahorro fue con la actualización tarifaria que significó una baja de casi en 4 puntos en relación al PBI.

Por esta causa el jefe de Estado dio la instrucción de que la baja del gasto también se lleve a cabo en pequeños montos y así lo hizo saber públicamente cuando apoyó que los legisladores no cobren por los pasajes. Quizás con la reacción corporativa de los legisladores rechazando que les quiten el monto por concepto de pasajes el primer mandatario dijo: "Tenemos que equilibrar el presupuesto y para esta tarea no tenemos socios en la oposición que, por el contrario, siempre quieren gastar más de lo que hay". Así les pidió Macri a sus colaboradores seguramente recordando el teorema de Baglini.

El diputado Raúl Baglini siempre decía que "el grado de responsabilidad de las propuestas de un partido o dirigente político es directamente proporcional a sus posibilidades de acceder al poder" y esta frase se basó en su experiencia profesional ya que era un conocedor como pocos del Presupuesto Nacional.

Claro que bajar el gasto significa tomar medidas "antipáticas" y en este sentido el presidente lo admitió al decir: "La responsabilidad nos hace ser antipáticos pero debemos ser responsables y decir la verdad".

El tema de decir la verdad es uno de los pilares del gobierno de Cambiemos y Macri insistió en este punto al remarcar a todo su gabinete que "es importante ser humilde y estar cerca de la gente".

Más que nunca en el Gobierno están convencidos de que a la gente común -la que ven en los timbreos- no le preocupan los temas del "círculo Rojo". Como es el caso, explican en el entorno presidencial, de las denuncias contra el ministro de Finanzas Luis "Toto" Caputo y agregan que "por eso el tema quedo en la cuestión del papelito".

Hablando de Finanzas, el propio Macri hace pública su preocupación por la deuda y es consiente que si no se baja el déficit fiscal difícilmente se pueda combatir la inflación y por ende bajar el nivel de endeudamiento. En este punto, y para remarcar a su equipo de trabajo que sean "austeros" les advirtió: "No podemos endeudar a nuestros hijos y nietos".

En tren de achicar el gasto, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra comentó que estima que unos 5 y 8 mil empleados estatales podrán adherirse al plan de retiros voluntarios.

• Sin cambios en el INDEC

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujvone, fue el encargado de dar las buenas noticias apenas empañadas por el reconocimiento del recorte del crecimiento en un punto del PIB por la sequía. Sin embargo, el optimismo sobre la marcha de la economía lo graficó con el anuncio de que en 15 días se lanza el Programas de Propiedad Participada (PPP) con ofertas por u$s 6 mil millones con el proyección de unos u$s 20.000 millones hacia fin de año, según explicó el titular de la cartera de Hacienda. Respecto al consumo también mostró números positivos al indicar que se observa un crecimiento del 20% en volúmenes de las ventas mayoristas. En el Gobierno están convencidos de que la inflación bajará en los próximos meses. Cabe indicar que este optimismo no tiene su correlato en los economistas que agrupados en el REM estiman una inflación del orden del 20% para este año.

Finalmente quedaron descartados cambios en el INDEC como lo informó el propio jefe de Gabinete, Marcos Peña. "El INDEC no se va a tocar", dijo Peña al tiempo que agregó que "hay que ser muy cuidadosos con el INDEC porque es un herramienta muy confiable".

Cabe recordar que como anticipo este medio que existía la intención por parte del Ministerio de Hacienda de modificar la independencia actual del INDEC para que el área política tenga más injerencia en el organismo.

Fuente: Ámbito