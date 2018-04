Jimena Barón y una inesperada conversación con un actor de “La Casa de Papel”

Como todos los años, el equipo de Perros de la calle viajó a Europa para hacer la transmisión de su programa desde allí. Ante el éxito que tuvo la serie “La Casa de Papel” en nuestro país, la producción aprovechó y concretó una entrevista con uno de sus protagonistas.

El elegido fue Pedro Alonso, el actor español que interpretó a “Berlín” en la serie. En Madrid, el actor visitó el programa conducido por Andy Kusnetzoff. Y, de manera casual, quien también estaba en la ciudad era Jimena Barón quien, al enterarse de esto, escribió un mensaje a través de Twitter.

“¿Es joda? ¿Y no me invitan?”, escribió la actriz y cantante a través de las redes sociales. Al ver el mensaje, la producción del ciclo se contactó con ella y salió al aire, en medio de la nota. “Soy muy fanática como todos los argentinos, la serie ha sido furor en nuestro país. ¡Qué nervios! ¡Hola Pedro!”, aseguró Jimena.

“Yo también estoy nervioso. Es una buena forma de empezar a quererse”, respondió el actor español. Luego, Andy bromeó: “Cayetano le está mostrando fotos tuyas que lo van a poner nervioso”.

Dejando la timidez de lado, Jimena siguió: “Ahora que estoy en España compruebo que para nosotros, los argentinos, fue gigante el boom de La casa de papel. No digo que aquí o lo sea pero no sé si saben de verdad. No sé por qué no van a la Argentina, deberían hacerlo todos”.

“Irá pasando. Me encantaría que pasase”, contestó Alonso. Luego, la actriz agregó: “Lo quiero saludar a él y a todos, me parece que hicieron un trabajo extraordinario y siento que deberían ir a la Argentina a vibrar un poco lo que fue el boom de la serie para nosotros. Lo tienen que vivir allá”.