Mársico más socialista que nunca: "Las escuelas deportivas surgieron con Binner"

Lisandro Mársico, concejal por el PDP puso el foco en las escuelas deportivas de la ciudad. Presentó un proyecto con la finalidad de exigir que funcionen en vacaciones de verano para que los chicos no estén en las calles. A su vez, el Edil solicita al Ejecutivo información sobre los profesionales contratados

El Pedepista se entrevistó con R24N tras presentar un proyecto con el fin de darle continuidad a las escuelas deportivas para que funcionen en vacaciones de verano.

"Hubo vecinos que se acercaron a manifestarme la necesidad de que las escuelas deportivas. Es un programa de la municipalidad en el cuál hay trece escuelas de fútbol, dos de hockey y dos de ajedrez. Las escuelitas funcionan hasta diciembre, porque en el verano se corta. Si bien la municipalidad de Rafaela tiene implementada la colonia de vacaciones, durante la época de verano, es sólo por la mañana, manifestó el concejal.

Asimismo, Mársico se refirió a la importancia de estas instituciones: " Surgieron en con Binner en un programa provincial y cuando vino Bonfatti no se implementó y la siguió el municipio. Se desarrollan en los barrios Zaspe, Barranquitas, Fátima. Quizás barrios más humildes, donde los chicos no pueden acceder a pagar una cuota societaria de un club. Por eso, estas escuelas vienen a suplir esa necesidad. Ese marco de contención para no estar en la calle".

"A su vez, le anexé otro que tiene que ver con una solicitud para que se me informe porque esto yo lo tengo extraoficialmente. Es indispensable que se sepa de manera formal a cuántas escuelas hay, dónde, qué sistema de contrataciones de los profesionales hay, el seguro que hay para los chicos, qué disciplinas hay, Quiero tener todo eso para evaluar si se necesita alguna propuesta", culminó Lisandro.