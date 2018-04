Basta de mentiras, la autovía R34 casi no se mueve

Hasta el CCIRR reclama que se agilicen las obras y denuncia su virtual paralización. Mientras tanto nuestro políticos como hoy no necesitan votos no hacen nada, están callados y más de uno debe tener miedo a hablar

Cada vez que un accidente se produce en la Ruta 34 y en donde algún vecino nuestro esta involucrado o bien el mismo se produce en nuestra área de cobertura nos damos cuenta como los políticos nos mienten y nos toman el pelo.

Macri vino antes de las elecciones y el séquito de estúpidos fue hasta la variante Rafaela, se sacaron la foto, "cholulearon" un rato, subieron las imágenes en sus redes sociales y luego sacaron chapa de haber estado cerca del Presidente de la Nación(sic).

En realidad estuvieron junto a un autentico mentiroso, otro político oportunista que frente a una elección no tiene idea más original que fingir que se están haciendo obras o cortar cintas o descubrir placas. Todo política vieja, vetusta y obsoleta.

Lo cierto es que las obras de la denominada "Variante Rafaela" y Autopista de la Ruta 34 están virtualmente paralizadas y de acuerdo a lo que se nos informa no hay datos ciertos sobre su continuidad en forma real y seria.

En medio de esta realidad no hemos escuchado a los políticos "toma mate" o "come bizcochos" decir nada, no se manifiestan, están literalmente mudos.

¿No sienten vergüenza de haberse sacado una foto, ser funcionales al Presidente y que nada pase y día a día los accidentes se sucedan y muera gente por desidia de un gobierno que solo critica al anterior y no hace nada para cambiar algo?

Hasta los del Centro Comercial que tienen el pecho más frió que un tempano se manifestaron.

Es hora que los ciudadanos les exijamos a esos políticos oportunistas que hagan algo, que se manifiestan y se expresen, que justifiquen los suculentos sueldos que cobran.

Es hora que CASTELLANO, MURIEL, VIOTTI, SAGARDOY, BONINO y compañía le respondan a la gente y dejen de pensar solamente en sus intereses personales y privilegien los de la sociedad, que es quién lo premio con el voto y que con seguridad los va a castigar a la hora de volver a votarlos.

!! Dejen de pensar en elecciones futuras, en estrategias para ganar poder, en cálculos electorales, Piensen en la gente!! .