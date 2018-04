Julio De Vido criticó su procesamiento: "No existe un solo elemento probatorio"

El ex ministro de Planificación dijo que "no se demostraron sobreprecios ni irregularidades"

Julio De Vido cuestionó este martes el procesamiento que dictó en su contra el juez federal Daniel Rafecas por la causa Odebrecht. A través de allegados, el ex ministro de Planificación Federal resaltó que "no se demostraron sobreprecios ni irregularidades" en las obras y tampoco "existe un solo elemento probatorio" que lo involucre.

Fuentes cercanas a la defensa del ex funcionario kirchnerista señalaron a la agencia Noticias Argentinas que en la causa se lo procesa "por haber desarrollado - cumpliendo con su deber- el marco normativo que habría permitido las supuestas maniobras ilícitas".



De Vido es investigado por supuestas maniobras que alentaron la selección arbitraria de la empresa Odebrecht para la construcción de la ampliación de los gasoductos TGN y TGS en 2006.

"No solo no se demostraron sobreprecios ni irregularidades en el desarrollo de las obras -las cuales fueron efectivamente completadas- sino que, no existe un solo elemento probatorio que involucre a De Vido en el marco de las negociaciones mediante las cuales se determinó que la obra sería desarrollada por la empresa referenciada", indicaron los allegados al dirigente.

Desde su defensa afirmaron que "al no existir un solo elemento probatorio que pudiese habilitar al magistrado a procesar como co-autor de la supuesta maniobra -infructuosamente probada- a De Vido, se optó, por defecto del sistema, por una forma de participación pretendidamente menos gravosa, pero que a la vez, supone equivocadamente, un nivel probatorio menos exhaustivo, pero que en definitiva exige un estándar de respeto a las garantías más alto".

"En síntesis, la participación necesaria de De Vido en dicha investigación presupone haber reglamentado los decretos del PEN 180/2004 y 465/2005 a efectos de llevar adelante las reformas en el circuito energético que eran absolutamente necesarias en aquellos años", manifestaron los allegados. Advirtieron, además, que "se procesa a De Vido por el comportamiento que habrían tenido actores ajenos a su persona, de manera independiente, sin existir un solo vinculo que asocie el supuesto comportamiento irregular llevado a cabo por dichos sujetos respecto de su persona".

"La confianza en un sistema de justicia puesto en jaque por el aparato político no deja más que un sabor amargo ante semejantes resoluciones", agregaron.

Fuente: Perfil