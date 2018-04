La AFIP iniciará una demanda civil contra Ricardo Echegaray, Cristóbal López y Fabián De Sousa

Leandro Cuccioli, flamante titular de la AFIP, aseguró este martes que "su gestión ratifica todo lo que se ha hecho en términos penales" contra el Grupo Indalo, pero a la vez anunció que se iniciará una demanda civil contra los empresarios Cristóbal López y Fabián de Souza, y también contra el ex titular del organismo recaudador, Ricardo Echegaray.

"Nosotros tenemos la facultad de presentar una acción civil sobre Echegaray, López y Sousa, para que no sólo con el concurso o que se dicte una quiebra recuperemos la deuda; sino que vayamos a recuperar los daños y perjuicios que le generó al Estado no tener esos recursos cuando había que tenerlos", recalcó el funcionario.

En su primera rueda de prensa al frente del organismo, Cuccioli puntualizó que "no tener los recursos significa afectar los mismos para jubilaciones, escuelas", y explicó que el objetivo es impulsar "una especie de lucro cesante que estamos viendo de cómo se estructura de la forma más correcta, pero sin dudas va a ese concepto".

"Lo que debe (por López) representa la deuda original, los intereses más los punitorios eso refleja en concreto la mejor manera que uno pudiese decir, si yo hubiese tenido ese dinero en ese momento y lo puse en intereses. Ahora, no sólo se aboca este paso al universo de las empresas, sino que es sobre los bienes de estas tres personas", expresó el funcionario.

En ese sentido, agregó que "frente a la pregunta de si ratificamos lo actuado contra ese grupo, decimos que no sólo ratificamos sino que continuamos". Así buscó desmentir que uno de los motivos de la salida de su antecesor, Alberto Abad, fuera su postura "dura" frente a las deudas de Indalo.

El IVA, Ganancias y Seguridad Social impulsaron la recaudación

Cucioli anunció además que la recaudación impositiva de marzo tuvo un crecimiento neto del 12,5 por ciento en forma interanual, al totalizar un monto de 238.836 millones de pesos. Sin contar los efectos del blanqueo del año pasado, la recaudación tributaria da un nivel de incremento del 36,9 por ciento, aunque en la primera planilla de ingresos tributarios que difundió la AFIP se prefirió incluir la cifra neta de marzo.

Las principales variaciones en los niveles de la recaudación tributaria se observaron en Ganancias, con crecimiento interanual del 47,4 por ciento; en el IVA con el 49,7% de incremento; Débitos y Créditos Bancarios con 33,9 por ciento; y finalmente la seguridad social en un 28,1 por ciento.

Sorprendió la suba del IVA impositivo, que en el mes tuvo una fuerte expansión del 57,3 por ciento. Cuccioli, en sus primeros conceptos públicos como titular de la AFIP, aseguró que "es importante decir que ha sido muy difundido el incremento de la recaudación IVA en los distintos sectores".

"Entonces, cuando uno mira los aspectos relacionados con la actividad económica, tanto comercio como mayorista y minorista, como industria, como actividad financiera y seguros, todos muestran muy buen desempeño, lo que es un reflejo de la mejora en la actividad económica", agregó el funcionario.

Con respecto al acumulado en el primer trimestre, la recaudación tributaria mostró un crecimiento interanual neto del 23,6 por ciento.

Por otro lado, consultado sobre los objetivos de su gestión, Cuccioli destacó la labor desarrollada por su antecesor, Alberto Abad, y puntualizó que se seguirá "mejorando e incrementando la institucionalidad de la AFIP y recurriendo a la tecnología, a la inteligencia artificial" para lograr más eficiencia.

El flamante funcionario destacó además que lo acompaña el mismo equipo de trabajo que dejó Abad en su gestión.

