Castellano y los Concejales van a reclamar por las tarifas de la EPE

El Intendente y los Concejales quieren mostrarse abroquelados a fin de reclamar por las impagables boletas de la EPE, por ello se reunieron ayer y trataron el tema. "conversamos sobre el tema de la tarifa de energía, una problemática que tenemos en la ciudad tanto para las familias, las empresas pequeñas, medianas y grandes, y muchas instituciones como clubes, vecinales e instituciones intermedias. Ellas están recibiendo facturas de luz que son impagables. Son situaciones que se deben atender porque son espacios de contención social que tienen que seguir funcionando", remarcó Castellano.

"La idea es avanzar en forma conjunta todas las fuerzas políticas e institucionales para hacer el reclamo al gobierno provincial y nacional. Hay situaciones muy graves que van a generar dificultades en el futuro", adelantó.

Además, dijo que una de las alternativas "que estamos presentando y difundiendo en todos lados es la tarifa social, una alternativa posible y viable para muchas familias que no van a poder pagar la luz. Es la primera vez que veo que se le va a cortar el servicio a familias trabajadoras, no solo a familias indigentes. Muchas familias no van a poder pagar la luz y es tremendo. He estado en negocios en donde les llegó la factura de 15 mil pesos. Es gente que trabaja y el único sustento que tiene".

Por último, destacó: "Queremos hacer el reclamo en forma conjunta, está a disposición el tema de la tarifa social para que se vengan a anotar los vecinos y necesitamos también que la EPE, el gobierno provincial y nacional nos ayuden a solventar situaciones que son muy difíciles".