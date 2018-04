La youtuber que odiaba Youtube

Nasim Najafi Aghdam, la mujer de 39 años que disparó este martes contra la sede de YouTube en Silicon Valley e hirió a tres personas antes de quitarse la vida, odiaba a la compañía y la acusaba de discriminación, según ha recogido Reuters en base a las publicaciones de su página web. La policía de San Bruno, la localidad al sur de San Francisco donde ocurrió el tiroteo, aún investiga los motivos del ataque y ha informado de que por el momento, no existen indicios de que Aghdam conociera a las víctimas: un hombre y dos mujeres.



La atacante, de origen iraní, vivía en la ciudad de San Diego (California). Tenía cuatro canales de YouTube y publicaba contenidos en farsi, turco e inglés. Recientemente, se había quejado de la política de retribuciones de la plataforma de vídeos. En una publicación de Instagram del pasado 18 de marzo, la autora del tiroteo criticó que todos sus canales de YouTube habían sido filtrados por la plataforma, para que sus vídeos difícilmente pudiesen conseguir visualizaciones.

Además, en otra publicación de finales de enero, la mujer se quejaba de que la compañía censuraba el contenido de sus cuentas y le estaba haciendo perder dinero. Según recogen varios medios estadounidenses, su padre, Ismael, dijo que estaba enfadada porque YouTube había dejado de pagarle por sus vídeos. "Odiaba a la compañía", señaló. Antes del suceso, su familia había denunciado su desaparición, pero los agentes la habían localizado horas antes del tiroteo durmiendo en su coche, que estaba estacionado en un aparcamiento, según recoge Reuters.

Activista vegana y defensora de los animales

Aghdam, que utilizó en el asalto una pistola de calibre 9 milímetros, se definía como activista vegana y aparte de sus canales de YouTube, tenía una página web, llamada NasimeSabz.com (brisa verde en persa), donde publicaba artículos y vídeos sobre una variedad de temas como la cultura persa, el veganismo y el maltrato animal. También colgaba rutinas de ejercicio físico y remitía contra la compañía. "No existe libertad de expresión en el mundo real y serás suprimido por contar la verdad que no es apoyada por el sistema" escribió.

La atacante criticaba a YouTube porque consideraba que no permitía la "igualdad de oportunidades". "Tu canal crecerá si quieren", se puede leer en la página web. Junto al texto, Aghdam había adjuntado cuatro pantallazos de uno de sus canales de YouTube donde señalaba la reducción de visualizaciones de sus vídeos y cómo había cobrado diez centavos por más de 300.000 reproducciones. Aghdam también citó una frase atribuida Adolf Hitler con la siguiente frase: "Haz la mentira grande, hazla simple, repítela y puede ser que la crean".

Después del ataque, los cuatro canales de YouTube han sido desactivados por "graves violaciones de las políticas de YouTube". Además, una cuenta de Instagram supuestamente vinculada con ella también ha sido desactivada.

