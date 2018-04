¿Todavía siente cosas? Oriana Sabatini confesó que se puso celosa de Julián Serrano

La actriz y cantante Oriana Sabatini y el actor Julián Serrano tuvieron una relación amorosa durante tres años, pero en junio del año pasado los jóvenes terminaron su relación.

Apenas unas semanas atrás, el Serrano blanqueó su nuevo romance con Malena Narvay, su excompañera en la tira “Quiero vivir a tu lado” (que se emitió en 2016), con quien ya había sido vinculado en repetidas oportunidades.

El presente de Oriana es muy positivo y por fin, luego de tanto tiempo, habló sobre el final de su noviazgo: “Obvio que en el momento de la ruptura estaba muy triste, era mi primera relación seria. Era lo que le decía a mi papá, alguien me tenía que romper el corazón, si no era él, iba a ser otra persona. Nadie se muere de un corazón roto, son cosas que pasan y una termina sacando más cosas buenas que malas. Al fin y al cabo, cuando una persona no tiene que estar en tu vida, no tiene que esta ahí y ya está. Las personas vienen a enseñarte algo y cuando lo aprendés, se van y está perfecto. Cada uno tiene que ser feliz por su camino, no existe rencor de ningún tipo”, aseguró.

Además, Oriana evitó hacer referencia a los rumores de infidelidad por parte de Serrano. “No tengo ningún comentario para hacer. Así como cada uno está haciendo su vida por su lado, nos unió el amor, pero ya está”, comentó, segundos antes de lanzar un tremendo sincericidio. “Si, por supuesto que me puse celosa. Obvio, una chica tiene sus inseguridades también. Cuando es chico es difícil entender que uno no se tiene que definir por las acciones de los demás. A veces uno dice ‘quizá me fue infiel’, ‘qué tiene ella que no tenga yo’. Las personas por dentro estamos muy rotas, todos somos imperfectos y cada uno tiene su mambo. No hay que tomarse todo tan personal. Uno tiene que estar bien con uno mismo”, concluyó