“Mi papá no pagó un peso, me da vergüenza…”: Dalma, durísima y sin filtro contra Diego

El faltazo de Diego Armando Maradona al casamiento de Dalma, su hija mayor, sigue generando polémica. Un nuevo round entre padre e hija comenzó luego que Jorge Rial sacara a la luz un audio en el que “El diez” decía desde Dubai: “Lo de los regalos, está muy clarito. Fijate dónde vivía Dalma y fijate dónde compró ahora. Preguntale a la madre cuánto puso“.

Por lo visto, el mensaje de Diego enfureció a Dalma. Después de haberse ausentado de su casamiento, el ex futbolista se habría otorgado un regalo que no sería tal y, encima, se metió con Claudia.

Fue entonces que Dalma no pudo contenerse y le respondió: “La casa la compre hace mucho tiempo pero tuvimos que refaccionarla por eso me mudé ahora. Mi papá no pago un peso de mi casamiento hasta me da vergüenza aclararlo“, decía el mensaje que leyó Débora D’amato en Intrusos. “Mi mamá no es la única que me puede ayudar a pagarlo, trabajo yo y mi marido”, aclaró la más grande de las Maradona.