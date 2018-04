CARRIÓ: "Lorenzetti siempre quiso ser es presidente, de facto o por elecciones, pero no va a ser jamás"

POLÍTICA 03/04/2018 Por Agencia de Noticias del Interior

"Lorenzetti lo que siempre quiso ser es presidente, por la vía de facto o por elecciones, pero no va a ser jamás, por eso insisto tanto. Él llama a todos, pero ¿a mí me va a amedrentar?, a los corruptos no hay que tenerle miedo jamás", señaló.