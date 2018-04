Ricky Martin, y el sufrimiento por ser gay: “Tenía relaciones con otros hombres que…”

En el 2000, Ricky Martin fue noticia cuando hizo publico que era gay. Ahora, Ricky esta casado con Jwan Yosef y es padre de 2 hijos.

En una entrevista a la revista Attitude, Ricky hablo de lo difícil que fue para él ocultar su homosexualidad durante su carrera y como el personaje que interpreta para la serie American Crime Story lo ha llevado a rememorar la etapa en la que se empeñó en esconder su homosexualidad

“Yo era un hombre gay encerrado que estaba ocultándome a mis compañeros. Tenía relaciones con otros hombres que estaban en el armario y tenía otras relaciones con hombres que no estaban en el armario, pero que por mí volvieron al armario”, explico Ricky. Y dijo: “La serie de Versace me ha hecho revivir todo lo que hice para ocultar mi homosexualidad”.

Ademas Ricky contó que perdió mucha energía ” tratando de manipular mi sexualidad” y la dificultad que tuvo para relacionarse: “No abrí las puertas a nuevas relaciones, y no estoy hablando de relaciones románticas, estoy hablando de cualquier relación, porque no quería que la gente me conociera demasiado. Ni siquiera me sentaba y mantenía una relación genial con productores increíbles o grandes directores de cine porque temía que si pasaban más de dos horas sentados conmigo conocerían mi naturaleza”.

Además de hablar sobre su experiencia encarnando a Antonio D’Amico, quien fuera pareja de Gianni Versace durante 15 años, Ricky Martin también como conquisto a su marido, Jwan Yosef: “Lo contacté por Instagram y hablamos durante seis meses. Simplemente nos estuvimos enviando mensajes, hablando sobre la vida y los problemas existenciales”