Leonel Pernía, el piloto que va a fondo en tres frentes

Tres categorías, tres triunfos y apenas un puñado de fechas corridas en cada una. La temporada 2018 del automovilismo argentino recién comenzó y Leonel Pernía ya se perfila como uno de los máximos candidatos a pelear el título en los tres frentes en los que compite.

A fines de febrero se impuso en la primera final de la Clase 3 del Turismo Nacional, en el que va puntero. Un par de semanas más tarde repitió en el arranque del Súper TC 2000 y quedó como escolta del líder Facundo Ardusso. Y este domingo se sacó las ganas de festejar en el Turismo Carretera. El tandilense ganó de punta a punta una final sin grandes emociones en el cierre de la tercera fecha en San Luis, consiguió la quinta victoria de su carrera en el TC -y la primera con Torino- y dejó en claro que, a los 42 años, está preparado para ser uno de los grandes protagonistas del año.



“Pudimos mostrar un gran nivel. Me entregaron un auto muy bueno y a medida que pasan las carreras me voy amoldando cada vez mejor a la forma de trabajo del equipo. Este Torino hizo cosas muy buenas el año pasado y era primordial adaptarme muy rápido a la marca. Por suerte lo pudimos hacer y se nota, porque van pasando las fechas y estamos cada vez mejor”, contó el Tanito en charla con“Carburando”. Se nota que el piloto demostró que no estaba errado cuando decidió a principios de año apostar a un cambio y mudarse al equipo Laboritto Jr. Racing.

En la primera fecha, en Viedma, terminó décimo. Y en la segunda, un múltiple toque en la tercera vuelta lo obligó a abandonar la carrera. Pero ayer el tandilense se robó todos los flashes y cortó una sequía de dos años en el Turismo Carretera. Su última victoria había sido en el arranque del campeonato de 2016 enViedma, con un Chevrolet de Las Toscas Racing.



“Sacamos adelante un fin de semana perfecto. Haber terminado como el segundo más rápido del sábado, mezclado entre los Dodges, que eran los grandes candidatos para esta fecha, me dio la confianza de que podía pelear por la victoria. Esto es un envión anímico enorme”, aseguró Pernía, que marcha noveno en el campeonato -en zona de clasificación a la Copa de Oro- y podrá encarar el resto de la temporada con la tranquilidad de saber que ya tiene el triunfo requerido por el reglamento para consagrarse campeón.

Y no sólo en el TC está dando que hablar. En el Súper TC 2000 arrancó muy fuerte, a pesar de ser el más veterano de la grilla de pilotos. Hace dos fines de semana, en el autódromo de Buenos Aires, se impuso en la final de la primera fecha de la categoría con un Renault Fluence y cumplió un viejo sueño. “Ganar en este escenario era una cuenta pendiente para mí. Creo que es el sueño de todos los pilotos”, confesó luego de esa victoria, que lo dejó segundo en el campeonato, con 26 puntos, a tres del líder: su compañero de equipo, Facundo Ardusso.



Y también en la Clase 3 del Turismo Nacional empezó con grandes resultados a bordo de su Honda Civic. Ganó la primera carrera del año en Potrero de los Funes, el 25 de febrero, y finalizó tercero en la segunda, el fin de semana pasado, en La Pampa, detrás de Mariano Werner y Emanuel Moriatis. Y manda en el campeonato con 71 unidades y una ventaja de 5,5 sobre su escolta inmediato, Facundo Chapur.

Su familia está ligada al deporte, porque Leonel es hijo de Vicente “El Tano” Pernía, que brilló con la camiseta de Boca en las décadas del ’70 y del ’80 y como piloto de TC en la del ’90. Y su hermano Mariano, ex jugador de Independiente, Huelva, Getafe, Atlético de Madrid, Nacional (Uruguay) y Tigre, hoy es piloto en el TC 2000.

Leonel todavía no pudo ganar un título en ninguna categoría -fue cuatro veces subcampeón de TC2 000-, pero sigue trabajando con las mismas ganas de sus comienzos.

Por eso hoy, cuando el talento de los más jóvenes se va robando cada vez más protagonismo en el mundo del automovilismo local, el Tanito, con más de cuarenta años en la espalda, pisa a fondo el acelerador y sigue dando pelea. Y en tres frentes...

