Barros Schelotto: la barra, el rol de Tevez y un récord histórico que ya es suyo

El festejo alocado de Barros Schelotto en el grito del final se pareció a un desahogo. “Dimos un paso grande pero no está nada decidido; ganamos un partido importante contra un rival que era escolta y que casi no nos pateó al arco. Fuimos inteligentes, pacientes y estuvimos tácticamente acertados”, repasó el Mellizo después de un triunfo que le aseguró un récord histórico del fútbol argentino: su equipo superará las 40 fechas como puntero en el ámbito local.



Sobre la visita de la barra al plantel, el DT se limitó a decir que “vayan a preguntarle a la gente de Seguridad sobre eso; yo soy el técnico del equipo y no abro la puerta”, pero le dejó un mensaje a algunas voces críticas de ex futbolistas del club que se oyeron en los últimos días: “No me molestan, sólo que quieren darme soluciones que no tuvieron cuando fueron entrenadores”. El clima hostil desde todos los sectores contra Boca generó que puertas adentro haya una gran descarga emocional por la victoria.



Por último, el DT precisó: “Tanto Bou como Ábila deben estar preparados para cuando los necesitemos; es importante que el tiempo que estén en la cancha sea para aportarle algo al equipo”.

También se refirió a las declaraciones de Tevez: “Yo soy el entrenador, yo soy el que decide y él tiene claro eso, no me condiciona en nada porque él se brinda al equipo”.

Fuente: Clarín