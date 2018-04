Ahora Moreno pidió "ser respetuosos" con el franquismo

Esta vez, y en el marco de la visita en el país del español Pablo Iglesias, el líder de PODEMOS pidió "ser respetuosos" con el franquismo. "Es un dirigente político muy menor, hay que tener mucho respeto por el régimen que permitió que Perón volviera vivo", aseguró.

"A Perón lo trajimos vivo. Obviamente que el régimen que en aquel momento estaba en España permitió que Perón volviera vivo, por eso hay que ser muy delicado cuando se habla de España", expresó en declaraciones al programa #Tranqui120 que se emite en Radio Estación Sur FM91.7.

"Yo vi una foto ridícula por ahí de un dirigente político español, muy menor... Y hay que tener mucho respeto, porque si no fuera por los españoles a Perón no nos lo mandaban vivo", agregó.

Y continuó: "¿Se piensan que lo cuidaron o no a Perón en España? Entonces, no digo que hay que ser admiradores de los que cuidaron a Perón, pero sí respetuosos. Sino mezclamos todo y pensamos que la historia empieza cuando vos llegás, y esto no es así".

"Nosotros tenemos 70 años de historia. El Movimiento Nacional Justicialista tiene sus relaciones internacionales hace 70 años. Por lo tanto, si alguien nos devolvió a Perón vivo cuando acá lo querían matar y desde acá mandaban comandos para matarlo, hay que ser respetuosos y recordar ese dicho 'no muerdas la mano que te da de comer', porque si no te equivocás", concluyó sobre el tema.

Fuente: Ámbito