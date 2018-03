Gioja fustigó al Ministro de Energía por tener plata afuera

Sin medias tintas, tal su costumbre, el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Nación, José Luis Gioja, arremetió contra el ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien confirmó que tiene la mayoría de su dinero fuera del país. Y al expresarlo, en declaraciones a Radio Con Vos, Aranguren manifestó sus dudas sobre la confianza en el país.



“Lo de Aranguren es lamentable y bochornoso”, se quejó Gioja a través d elas redes sociales. Y agregó, el titular del Consejo Nacional Justicialista: “Piensen qué imagen da al exterior que el ministro de Energía diga que no confía en el Gobierno Nacional. No confía en su jefe que hace 2 años es presidente y que quiere ser reelecto. Si él no siente confianza del plan económico, ¿Qué nos queda a nosotros?”, se preguntó el ex gobernador sanjuanino.

Fuente: DERF