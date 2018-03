El Presidente respaldó a Aranguren luego de sus polémicas declaraciones

Desde Chapadmalal, en donde se encuentra junto a su esposa, Juliana Awada, y su hija Antonia, en un descaso por Semana Santa, Macri habló de varios temas de actualidad entrevistado por Radio 2 de Rosario (Santa Fe) y Cadena 3, de Córdoba.

Macri respaldó al ministro de Energía Aranguren al destacar que "dejó su actividad privada, donde le iba muy bien, para hacerse cargo del mayor despelote que dejaron los kirchneristas", el energético.

Además, recordó que, por pedido de la Oficina Anticorrupción, debió vender las acciones que recibió de Shell al retirarse de la empresa, "en el momento del peor precio del petróleo en los últimos diez años, con lo cual perdió la mitad de su valor".

Ayer, Aranguren había dicho en una entrevista radial en FM Radio Con Vos, que mantiene dinero suyo depositado en el exterior y que lo repatriará "a medida que se recupere la confianza" en el país.

"Yo no lo escuché, no sé si no se está sacando de contexto lo que dijo, pero lo que sí puedo decir es lo que hizo Aranguren, que fue dejar su actividad privada, donde le iba muy bien, para hacerse cargo del mayor despelote que dejaron los kirchneristas, que era un país sin energía, que perdía reservas todos los días y con las tarifas por el piso, que nos llevaban cada día a más apagones", aseveró Macri al respecto.

En este marco, el mandatario valoró las "nuevas varas" impuestas por la gestión de Cambiemos para lograr "una Argentina más ética y con más transparencia", porque -indicó- "la corrupción nos ha llevado por el peor camino, generando solamente pobreza y más pobreza".

En diálogo con Radio 2, de Rosario, Macri dijo que el país venía de una gestión en la que "funcionarios que llegaron secos se fueron ricos", lo que ahora está siendo investigado por la Justicia.

Fuente: Ámbito