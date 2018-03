El optimismo de Bilardo para el Mundial: "Nos irá bien, hay buenos jugadores"

Jorge Sampaoli no es Carlos Bilardo. Ni en logros, ni en ideas, ni en formas de trabajar. Es más, el ex-DT de las selecciones argentinas campeona del mundo en México ’86 y subcampeona en Italia ’90 ha sido muy crítico con el actual al llamarlo en varias oportunidades “Don Paoli”, inclusive desde su programa de medianoche en radio La Red.

Sin embargo y más allá de decir que la goleada contra España “deja secuelas”, “que el DT debe hacer respetar su idea” y que con un resultado así “no podía dormir”, Bilardo le tiró un cable a Sampaoli. “El Narigón” señaló ayer a Mundo D que “se puede encontrar el equipo en el Mundial”, algo que él vivió en sus exitosas experiencias en las que debió formar un equipo en torno a Maradona. Como ahora Sampaoli debe hacerlo con Messi.

Esperanzado

“Vi solo el partido. Por ahí suele estar mi señora”, arranca Bilardo. Luego, entra en tema.

–¿Es esa la diferencia?

–No. Las selecciones están parejas. Hablo con la gente del exterior y ellos también tienen sus problemas para entrenar a los jugadores. No les ceden totalmente los jugadores. Yo cuando no podía entrenar a la tarde a los jugadores, me reunía a la noche y nos entrenábamos. “Bueno, vengan después y practicamos”, les decía.

–Usted tuvo esos condicionamientos de rendimiento de algunos jugadores, pero encontró el equipo o cómo rodear a Maradona. ¿Se puede repetir?

–Sí, se puede. Depende del cuerpo técnico y de los dirigentes. Me tocó entrenar a dos o a tres jugadores y siempre me iba cerca de ellos. Hay que caminar, a veces. Si no te pueden dar al jugador, había que ir a sus lugares.

–¿Cómo ve a Messi?

–Es un pibe bárbaro. Hablé con él cuando estuve en la selección. Hasta hablé con su padre también. Hay que quererlo.

–¿Qué haría usted en esta emergencia: un equipo en torno a Messi o empieza por el orden en la defensa?

–No. Sampaoli tiene que hacer el equipo. Si no, la cosa no funciona. Tiene que hablar con todos y tener el mismo trato. Si le das permiso a uno y a otro no, así no va. Hay que ser con todos iguales.

–Sería una situación distinta a la suya, en la que ungió a Maradona como titular y capitán...

–Maradona era representativo. Pero no opinaba de la disciplina. Eso quedaba para el DT.

–Messi bajó al vestuario y habló en el entretiempo...

–A mí no me pasó.

–No pierde las esperanzas...

–Sampaoli tiene que formar el equipo y le tiene que responder en todo. Se puede formar en el Mundial, pero no es lo ideal.

–¿Cómo cree que nos va a ir en Rusia?

–Bien. Tiene buenos jugadores.

Fuente: Mundo D