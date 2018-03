En Rafaela no hay una política de transito seria

La principal función del Estado es la de velar por el bienestar de todos los ciudadanos. El “Estado”, tomando uno de los tantos conceptos que lo definen y caracterizan, es la “Comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobierno propios que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades”. En este sentido, se puede hablar de un “Estado Nacional”, un “Estado Provincial” y un “Estado Municipal”. Cada uno de ellos ocupará una órbita específica de acción, pero, en definitiva, su cometido sigue siendo el mismo en los tres estadios referenciados.



La obligación de garantizar el bienestar general de la población sobre la que se erige el “Estado”, emana de todo el articulado de nuestra Constitución Nacional, así como, también, está presente en cada una de las Constituciones Provinciales y Cartas Orgánicas Municipales, que detallan sus funciones específicas, excluyentes e indelegables.



Hablar de que el “Estado” debe garantizar, por sobre todos los aspectos, la vida de quienes habitamos dentro del territorio de la República Argentina configura su fin supremo, dado su carácter de ente rector en lo que hace a salud, educación y seguridad, en consonancia con los derechos y garantías enunciados por nuestra Carta Magna, ley que rige por encima de todo el ordenamiento jurídico argentino.



Esta breve introducción viene a cuento de un hecho notorio que me tocó presenciar durante una breve estadía de una semana que tuve que hacer en la Ciudad de Rafaela por cuestiones familiares.



Durante ese lapso de tiempo, me movilizaba, mañana y tarde desde proximidades del Aero Club de esa pujante ciudad del sureste santafecino hacia la zona céntrica de la misma. En muchas oportunidades pude observar, al costado de la Ruta Nacional 34, a unos 500 metros de su intersección con Avenida Fanti, la presencia de una furgoneta perteneciente a la Agencia de Seguridad Vial de la Provinica de Santa Fe con una persona en su interior que tomaba la velocidad de los autos que circulaban con un instrumento de medición: los famosos “radares” para confeccionar multas. Sin embargo, entrando en las avenidas y calles más cercanas a su centro comercial, la falta de semaforización y las reiteradas infracciones de todo tipo, ya sean por mal estacionamiento, circulación a velocidades más elevadas de lo permitido, giros en “u”, etc., etc., fueron una constante que me hizo reflexionar sobre el rol “recaudatorio” que desvirtúa todo el cometido que la presencia del “Estado” debe tener en un área tan específica como delicada que hace a la seguridad de peatones y automovilistas por igual.



Es verdad lo que afirma el dicho cuando reza que “la letra con sangre entra”, queriendo significar que a quien se le labra un acta de infracción por la comisión de una contravención de tránsito, luego de que le toque pagarla va a pensar dos veces al momento de volver de sentir la tentación por cometerla nuevamente. Pero, en todo caso, esto no configura una garantía que nos esté asegurando que este tipo de individuo no sea aquél a quien no le importa pagar multas y, ni siquiera, que las pague, ya que existen infinidad de situaciones en las que esta lección no es suficiente para conseguir el fin perseguido, siempre y cuando es fin sea educacional y aleccionador y no, como decía anteriormente, meramente recaudatorio.



La obligación de las autoridades municipales debería estar puesta, principalmente, en arbitrar los medios más idóneos para paliar las dificultades que el crecimiento del parque automotor han ocasionado en una ciudad que su trazado callejero no ha sido pensado ni previsto para el flujo vehicular que hoy tiene.



Rafaela lleva mucho tiempo con inspectores de tránsito que, en horas pico, se convierten en verdaderos semáforos humanos, una figura que hizo su irrupción dentro de nuestro paisaje urbano a mediados de 1920, casi 100 años atrás, con una realidad absolutamente distinta a la actual.



Asimismo, que las actuales autoridades municipales esperen que se produzcan accidentes desgraciados, que se cobran su saldo en vidas humanas, como los que podemos ver todos los días, a través de los diferentes medios de comunicación, o presenciar de manera directa, para implementar medidas de protección y ordenamiento del tránsito, constituye un acto de supina negligencia, cuando no un verdadero delito de mal desempeño de la función pública.



Si un accidente se puede evitar, entonces no es un accidente. Esta debe ser la máxima que debe regir en la mente de todos, pero muy especialmente en la de quienes están a cargo del área de tránsito de la Municipalidad de Rafaela, para darle una solución coherente y eficaz a un tema que todos los días enluta a alguna familia.



El fin recaudatorio de la multa debe ser el último que las autoridades deben perseguir. La protección y la seguridad de la ciudadanía se imponen y están por sobre él. Las tres reglas básicas sobre la que se debe esdificar todo el aparato que hace a un verdadero programa para mejorar el tránsito son: "presencia", "permanencia" y "rigurosidad". La Muncipalidad de Rafaela, su intendente, el gabinete de secretarios, y los legisladores locales deben poner sus “barbas en remojo” para trabajar en el asunto, dejando de lado cualquier tipo de diferencias de mezquindad partidista, poniendo por delante el bienestar de todos los rafaelinos.