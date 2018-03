La tasa le ganó al dólar por primera vez en cuatro meses

La tasa en pesos le ganó en marzo al dólar por primera vez en cuatro meses, después de que el Banco Central (BCRA) vendiera u$s 2.040 millones para contener una suba de la divisa en un intento por frenar la inflación.

En este sentido, los rendimientos de las Lebac de plazo más corto, en este sentido, avanzaron un 2,03% hasta cerrar este miércoles en el 26,60%, mientras que la moneda norteamericana registró un mínimo avance del 0,14% hasta cerrar este miércoles a $ 20,46 en agencias y bancos de la city porteña.

El Gerente de Inversiones de GMA Capital, Nery Persichini, señaló a ámbito.com que "puede ser tiempo de revancha para el 'carry-trade'" considerando que el BCRA aclaró en su comunicado de Política Monetaria que la suba del dólar no estaba justificada por razones económicas y, de continuar, comprometería el proceso de desinflación.

"Así, quedó justificada la intervención de la autoridad monetaria en el mercado cambiario por más de u$s 2.040 millones en marzo. Y hacia adelante, no se vislumbran cambios mientras sigue el proceso de corrección tarifarias y se siguen cerrando las paritarias con los últimos gremios", completó y agregó: "en paralelo, el Central remarcó que el instrumento principal es la tasa de interés (las intervenciones cambiarias son un complemento, no un sustituto) y que no dudará en subir el costo del dinero para cumplir con la meta de 15% para 2018".

Persichini puntualizó que "si a eso le sumamos que entramos en el segundo trimestre del año, en el cual aumenta la oferta por la liquidación gruesa de oleaginosas y cereales, el dólar tendría más razones para estar calmo".

• Otros mercados

La renta variable arrojó negativos en marzo, en una tendencia que se extiende desde febrero, afectados por el contexto externo donde impactó la suba de tasas de la Reserva Federal, la incertidumbre por una posible guerra comercial entre Estados Unidos y China y el reciente desplome de los títulos de la red social Facebook en medio del escándalo por la filtración de datos de sus usuarios.

Las principales bajas fueron registradas por Camuzzi Gas Pampeana (-25%), Agrometal (-23.8%), Indupa (-20.6%), Juan Minetti (-20.4%) y Longvie (-17.9%). En tanto, terminaron con mayores alzas los títulos de Rigolleau (9%), Transener (6.8%), Fiplasto (3.2%), Carboclor (2.8%) y Grupo Financiero Galicia (1.7%).

Durante marzo, la Reserva Federal subió las tasas de interés un cuarto de punto porcentual a un rango de un 1,50 por ciento a un 1,75 por ciento y mantuvo su previsión anterior de al menos otros dos aumentos más en el año, una señal de creciente confianza en que recortes de impuestos y un aumento del gasto público impulsarán la economía y la inflación.

Otro hecho a destacar es el desplome de las acciones de Facebook, que se dirigen a cerrar su peor mes desde 2012 luego de la crisis desatada en la compañía por el uso de datos de unos 50 millones de personas sin su consentimiento.

En lo que va del mes, Wall Street pierde un 4,7% afectada por la crisis desatada tras la decisión del presidente Donald Trump de imponer aranceles al aluminio y el acero, lo que generó incertidumbre en relación a la posibilidad de una guerra comercial con China.

Los commodities arrojaron rendimientos mixtos: la soja sufrió una caída del 2,8%, mientras que el petróleo se incrementó un 4,9% y el oro, un 0,6%, aunque aún falta el cierre de este jueves.

En el plano local, el índice Merval finalizó negativo en 5,7%, mientras que en el segmento de renta fija los resultados fueron dispares.

Los bonos en pesos ajustables por CER, este sentido, se mostraron levemente positivos en el tramo largo de la curva, con subas menores al 2%. "Con un tipo de cambio estable, los títulos denominados en dólares de menor duration obtuvieron variaciones mayormente positivas. No obstante, en el tramo largo se registraron algunas bajas", destacó en su informe Tavelli & Cía.

Tras conocerse el dato oficial del crecimiento 2017 por debajo del 3%, los cupones de PBI en pesos continuaron el movimiento bajista que evidencia desde hace unos meses. El mayor golpe lo sufrió el TVPP (con menor cobertura), aunque acompañaron las series en moneda extranjera.

Asimismo, el Banco Central decidió mantener la tasa de política monetaria en 27,25%, en línea con el consenso del mercado, aunque advirtió sobre posibles alzas futuras si la inflación núcleo no cede. En la licitación de Lebac de marzo, la tasa del instrumento más corto cerró en 26,50% (desde 26,75% en febrero). El Central debió convalidar una expansión de la base monetaria en $ 87.000 M.

En cuanto a la tasa BADLAR cerró el mes continuando con su tendencia estable, rondando el 22,7%.

Fuente: Ambito