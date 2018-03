Beatles: se subastaron más de 300 fotos inéditas

El mundo beatle nos sorprende día a día. Todos los días tenemos alguna novedad relacionada con John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Mike Mitchell tenía 18 años cuando fotografió, en 1964, el paso de los Beatles por los Estados Unidos. Las fotos pertenecen a las actuaciones del grupo inglés en en Washington DC y Baltimore. También en una conferencia de prensa.

El conjunto de fotografías, más de 300 y la mayoría inéditas, se subastó por más de 350.000 dólares. Mitchell estuvo muy cerca de los músicos, por ejemplo sobre el escenario, y muchas de ellas tienen un aspecto singular al no permitirle usar flash.

"Descubrí que no había nadie sobre el escenario. Pensé, 'sería bueno subir y ver que puedo encontrar", le contó el fotógrafo a The Guardian. Su interés por los Beatles nació cuando los vio en el programa de Ed Sullivan, el 9 de febrero de 1964. "Me motivó descubrir que era algo nuevo y distinto", destacó.