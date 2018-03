Rumbo al Mundial: Brasil derrotó a Alemania y sigue invencible

Brasil siguió elevando su confianza en la preparación para el Mundial de Rusia 2018 al ganarle 1-0 en su visita a la campeona del mundo, Alemania, cuatro años después del recordado Mineirazo, que sirvió también para cortarle un invicto de 22 partidos.

En la semifinal de la Copa del Mundo 2014, la Mannschaft humilló 7-1 a la Verdeamarela en su torneo, pero esta vez fue el Scratch el que amargó al equipo de Joachim Low en su primer enfrentamiento desde entonces.

A los 38 minutos del primer tiempo, Gabriel Jesús marcó el único gol del partido en el Estadio Olímpico de Berlín, en otro juego en el que el pentacampeón del mundo no contó con Neymar, quien se recupera de una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.

"Nos faltó un jugador importante, Neymar, pero aprendemos a jugar sin él y eso es un desarrollo que demuestra nuestra fuerza", destacó Tite -DT de Brasil- tras la victoria en la capital alemana y el 3-0 a Rusia del viernes.

"No fue nuestro día. No entramos en el partido como hubiéramos querido. No era fácil tener los automatismos con todos los cambios que habíamos efectuado en el equipo, nuestro equipo no fue tan fluido como de costumbre", reconoció Low.