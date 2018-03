BCRA mantuvo tasa en 27,25% y alertó por alta inflación núcleo

Sin sorpresas, el Banco Central volvió ayer a dejar sin cambios la tasa de interés de referencia, el centro del corredor de pases a siete días, en un 27,25%. Fue la quinta vez consecutiva en la cual la autoridad monetaria decidió mantener el rendimiento por las dificultades que encuentra para bajar la inflación a los niveles deseados (la meta para este año es del 15%, pero los analistas privados esperan que finalice por encima del 20%). En enero, el organismo había recortado la tasa en 150 puntos básicos desde 28,75%, luego de que Jefatura de Gabinete flexibilizara las metas, lo que generó un incremento de las expectativas de inflación de dos puntos porcentuales en ese entonces.

Para justificar su decisión, el BCRA remarcó que las estimaciones y los indicadores de alta frecuencia que monitorea "indican que la inflación núcleo de marzo se mantendrá en registros elevados". Pero considera que "la aceleración de la inflación de los últimos meses es transitoria y que se debe a los fuertes aumentos en precios regulados y a la rápida depreciación del peso entre diciembre y febrero". La entidad estimó que "una vez superados estos factores transitorios, la inflación consolidará su tendencia a la baja", ya que "la política monetaria es más contractiva que la observada durante la mayor parte del año pasado" y "las negociaciones salariales están pactándose de manera consistente con la meta del 15%". Además, destacó "el nivel relativamente elevado del tipo de cambio real" y que no prevé en los próximos meses "depreciaciones significativas del peso".

En este marco, recordó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC aumentó un 2,4% en febrero para el nivel general y 2,1% para el componente núcleo. "Con estos resultados, la inflación interanual alcanzó un 25,4%, mientras que su componente núcleo registró un 21,6%", precisó. "En cuanto a su descomposición regional, la inflación de febrero se ubicó entre 2% en el Noroeste y la Patagonia y 2,6% en el GBA y Cuyo", agregó. Y destacó que los precios mayoristas, que crecieron entre un 4,8% y un 5,6% respecto al mes previo. "Cerca de un 30% de estas cifras refleja cambios administrativos en el precio pagado por las distribuidoras de gas residencial a los productores", sostuvo el BCRA. "Los incrementos interanuales de los precios mayoristas se ubicaron en un rango que va de 26,3% para el Índice de Precios Internos al por Mayor a 27,1% para el Índice de Precios Básicos del Productor", añadió.

Lo importante del comunicado de ayer fue que el organismo reafirmó su independencia, pese a la desconfianza de los operadores del mercado que comenzó a centrarse a fines del año pasado con el cambio de metas. Señaló que en las últimas semanas "continuó interviniendo para sostener el valor del peso, en la convicción de que una depreciación mayor que la ya ocurrida no estaría justificada ni por impactos económicos reales ni por el curso planeado de su política monetaria y que, de no evitarse, tendría el potencial de ralentizar el proceso de desinflación". Pero resaltó que la intervención cambiaria "es un complemento y no un sustituto de la política monetaria". Es decir, el BCRA mantendrá el proceso de metas de inflación y seguirá utilizando a la tasa de interés como el principal canal de acción. Y anticipó que "está listo para actuar, ajustando su tasa de política monetaria", en caso de que la inflación no descienda al sendero buscado.

Fuente: Ámbito