Diego Costa, tras el 6-1 de España a Argentina: "Tienen que dar gracias de tener a Messi"

Diego Costa jugó un gran partido contra la Argentina y hasta se dio el gusto de meter un gol. El delantero del Atlético Madrid habló con la prensa y fue contundente: "Ustedes critican mucho a Lionel Messi, pero se nota que cuando él no está es otra cosa el equipo".

"A un jugador como a Messi no se le critica, hay que darle las gracias de que esté", cerró Costa. Lo bancó a muerte.

España fue una máquina. No dudó. No perdonó. Salió a la cancha y se llevó puesta a la Selección argentina con un 6 a 1 contundente e histórico. A Jorge Sampaoli no le quedó otra más que asumir la derrota y hacerse cargo.Otro que habló (TyC Sports) de Messi fue Mario Kempes, campeón del mundo con la Selección argentina en 1978: "Nos queda rogar que Leo esté bien en el Mundial. No sé cuál fue el planteo y desde lo anímico es difícil sacar algo positivo".