Carlos Cardona Pescador nace en Tiana (Barcelona) el 9 de julio de 1930. En 1939, su padre, Juan Cardona, funcionario público que dirigió las instalaciones de telecomunicaciones de la primera Generalitat (Gobierno autónomo de Cataluña) republicana, debe trasladarse con toda la familia —su esposa Carmen, y sus hijos José, Juan y Carlos— a Jaén. Son tiempos de penurias económicas a causa de la Guerra Civil española. En esa ciudad, Carlos cursa los estudios de bachillerato junto con los de Peritaje Mercantil y de Maestría Industrial. Tras ganar las oposiciones al Cuerpo Técnico de Telecomunicaciones, obtiene una plaza en Gerona, regresando así a Cataluña. Estudia Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona —al mismo tiempo que trabaja en una Gestoría Administrativa— y años más tarde se licencia en esa Facultad con la tesina “La metafísica del bien común”.



En 1954 se traslada a Roma, donde consigue una licenciatura en Filosofía en la Universidad de Santo Tomás in Urbe, con la tesina “El sujeto de la suprema potestad en Juan de Mariana”; y el doctorado en Filosofía, ahora en la Universidad de Letrán, con la tesis “Estudios balmesianos” de espacio-temporalidad. Sus años romanos son enriquecidos por la presencia en su mundo vital de quien es para él un auténtico maestro: San Josemaría Escrivá de Balaguer (1902-1975), fundador del Opus Dei, institución a la que pertenece desde 1951. De él recibe impulso para realizar su actividad intelectual con sentido cristiano, teniendo ante su horizonte la preocupación por la humanidad entera.



Tras concluir los estudios eclesiásticos de Filosofía y Teología, en agosto de 1957 viaja a Madrid para recibir la Ordenación Sacerdotal. Luego, regresa a Roma, donde permanece por más de veinte años haciendo compatible su dedicación a tareas pastorales con su labor de filósofo y docente. Desde allí realiza viajes de estudio por Alemania, Austria, Francia, Holanda, Suiza y Portugal. Obtiene también el doctorado civil en Filosofía en la Universidad de Navarra, con la tesis “Metafísica de la opción intelectual”.



Gran parte de su actividad académica se dirige a orientar y promover la investigación y docencia de otros profesores universitarios. Entre 1970 y 1980, es Profesor Extraordinario de Metafísica en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, donde posteriormente será Profesor de Gnoseología en la Facultad Eclesiástica de Filosofía. En 1976 se traslada definitivamente a Barcelona. Allí sigue haciendo compatible la labor pastoral con la actividad filosófica, en continuidad con la tarea realizada en Roma, y llega a ser miembro directivo de la sección local de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino (SITA).



Desde sus primeros años romanos, se interesa por los conflictos culturales y sociales del momento, entre los cuales destacan los relacionados con el influjo de la ideología marxista en vastos sectores de occidente. Comparte su inquietud por estas cuestiones con otros hombres de cultura, porque se siente protagonista de la situación de la sociedad en que vive. De hecho, organiza algunos encuentros entre intelectuales, para intercambiar impresiones y obtener nuevos cauces para su reflexión. Es el caso de las reuniones filosóficas en la casa de Augusto del Noce, los años 1972-1973, en las que también participa, entre otros, Cornelio Fabro.



Durante esos años de inquietante zozobra, detecta una cierta inmanencia mundana —ciencia, técnica, vida social, etc.— cada vez más autosuficiente y cerrada en sí misma, y una trascendencia espiritual cada vez más vaga e inaferrable: esos dos ámbitos se van distanciando entre sí y, en medio, la persona humana se encuentra escindida, como en una nueva versión del llamado “problema de la comunicación de las sustancias”.



A su juicio, tal escisión es consecuencia de haber puesto en duda la metafísica del ser en el inicio de los tiempos modernos. Aunque a primera vista fuese sólo metódicamente, la pregunta metafísica clásica cambió de formulación y de sentido. Ahora, explica citando en castellano a Heidegger a partir de la lectura directa de su obra en alemán: “en función de la liberación del hombre en relación a los vínculos de la doctrina revelacionista de la Iglesia, la cuestión de la filosofía primera se enuncia así: ¿por qué camino llega el hombre desde sí mismo y para sí mismo a una primera verdad inquebrantable, y cuál es esa primera verdad? Descartes es el primero que se interroga en ese sentido de manera clara y decidida. Y responde: ego cogito, ergo sum, “yo pienso, luego yo soy”. (...) En la proposición de Descartes (...) se expresa en general una primacía del yo humano, y de ahí una nueva posición del hombre (...) Algo distinto se hace aquí a la luz: el hombre se sabe él mismo absolutamente cierto como aquel ente cuyo ser es lo más cierto. El hombre deviene el fundamento y la medida puestos por sí mismo para fundar y medir toda certeza y toda verdad”.



De acuerdo con Heidegger y recogiendo sus palabras, Cardona estima que después del derrumbamiento del positivismo y del marxismo, el anuncio cartesiano alcanza su realización última en la demoledora filosofía de Nietzsche: “Cualquiera que sea la virulencia con la que Nietzsche no cesa de oponerse a Descartes, cuya filosofía ha puesto las bases de la metafísica moderna, queda en pie que no ataca a Descartes más que porque éste no pone aún totalmente el subiectum, ni lo pone de una manera suficientemente decisiva como subiectum. (...) Sólo con la doctrina del Superhombre en cuanto doctrina de la incondicional primacía del hombre en el ente, la metafísica moderna llega a la determinación extrema y cumplida de su esencia. Es en esta doctrina donde Descartes celebra su supremo triunfo”.



Por otra parte, vuelve a coincidir con Heidegger al afirmar la presencia de una nueva concepción de la libertad en el origen de esta transformación del planteamiento filosófico: el hombre emprende la aventura de poner y asegurar por sí mismo y en sí mismo el fundamento de toda verdad, desvinculándose de cualquier atadura. La nueva libertad pasa a ser —desde el punto de vista metafísico— la inauguración de una multiplicidad acerca de lo que en el futuro el hombre puede y quiere poner conscientemente como necesario y obligatorio. Según ambos filósofos, la esencia de los tiempos modernos consiste precisamente en la aplicación de esos modos múltiples. Como Nietzsche ve y aprueba exaltadamente, es “voluntad de poder”.



Trascendiendo el razonamiento heideggeriano, Cardona expone las consecuencias que se deducen de tal formulación: se excluye no sólo la doctrina de fe, sino el conocimiento natural de Dios y de la moral que se basa en ese conocimiento. De ahí la “muerte de Dios”, que es concebida por Nietzsche desde una perspectiva moral solamente; y la inversión de la noción misma de bien y de mal, la “transvaloración de todos los valores”, mediante la abolición de los antiguos supremos valores y la institución de otros radicalmente nuevos, sin más referencia que el hombre.



Cardona vuelve a coincidir con Heidegger al señalar que Nietzsche ha percibido con gran lucidez que lo que está en juego es la cuestión de la verdad. En efecto, para ambos filósofos, una muestra elocuente de esta afirmación son las siguientes palabras de Nietzsche, recogidas por Heidegger: “Lo que nuestra posición actual en relación con la filosofía tiene de nuevo, es la convicción que no tenía aún ninguna época precedente: a saber, que nosotros no tenemos la verdad. Todos los hombres anteriores a nosotros «tenían la verdad», incluso los escépticos. ¡Nosotros hacemos un experimento con la verdad! ¡Quizá la humanidad va a perecer! ¡Pues sea!”.



Advierte Cardona que la filosofía inaugurada por Descartes pasó a decidir qué tipo de conocimiento conviene al hombre. La nueva metafísica cartesiana buscaba fundar una nueva ciencia, que permitiera el pleno dominio de la naturaleza mediante la hegemonía de la matemática y del cálculo. Y ahora, la alta tecnología no es una simple aplicación de la ciencia matemática y exacta a la producción de bienes útiles, que cabría moderar y conducir según criterios éticos; sino el hacer para la plena dominación. No busca el saber, sino el hacer. La imagen cientificista del mundo aparece sin significado propio, porque es considerado sólo como materia operable por la nietzscheana voluntad de poder. El uso cientificista de la razón se detiene en los datos de hecho solamente; en la pura facticidad, que excluye cualquier finalidad.



A juicio de Cardona, las diversas tendencias imperantes se pueden reconducir a una auténtica tensión dialéctica entre dos vías filosóficas: por una parte, la cartesiana vía de la inmanencia, iniciada en los albores de la modernidad y llevada a su culmen por el nihilismo nietzscheano; y, por la otra, la metafísica del “actus essendi” de Tomás de Aquino, que bastantes pensadores contemporáneos han redescubierto y siguen profundizando por su gran fecundidad. Ante esta situación, insiste en la necesidad de trabajar filosóficamente bien: “La difícil coyuntura histórica en que nosotros vivimos, y la penosa experiencia universal de unos siglos de trabajo filosófico realizado de espaldas —por lo menos de espaldas— a la fe, nos apremia hoy con particular gravedad a trabajar filosóficamente bien, como cristianos conscientes, con "unidad de vida" (como insistía en su predicación Mons. Escrivá de Balaguer), sin confundir los planos formales, pero sin separar lo que Dios ha unido”.



La obra de Cardona es acotada y homogénea. Sus principales escritos son:”Metafísica del bien común” (1966), “Metafísica de la opción intelectual” (1969), el comentario crítico al cartesiano “Discurso del Método”: René Descartes: Discurso del Método” (1975), y su obra de madurez “Metafísica del bien y del mal” (1987). Los hallazgos filosóficos que obtiene los aplica a la actividad formativa en su “Ética del quehacer educativo” (1990). A esto hay que añadir los numerosos trabajos —artículos, conferencias, seminarios, cursos— que jalonan su vida y que se extienden a realidades tan variadas como la mujer, la familia, la educación o el trabajo, donde late su intento de acercar las ultimidades metafísicas a la gente corriente. Además, su escrito póstumo “Olvido y memoria del ser” (1997), llevado a término y editado por los filósofos españoles Ignacio Guiu y Lluís Clavell, discípulo de Cardona, constituye el resultado maduro de toda su vida filosófica. Se trata de una confrontación con Heidegger al hilo de la lectura de su obra, y una respuesta personal a sus instancias. A éste se refiere en una carta escrita en febrero de 1993 —pocos meses antes de morir— con las siguientes palabras: “Sigo con mi “Olvido y memoria del ser”, aunque ahora está prácticamente intocado desde el pasado noviembre [...]. De momento doy por acabado el borrador de la Primera Parte (el Olvido), y me dispongo, cuando pueda y como pueda, a acometer el borrador de la Segunda (la Memoria: más fácil en cuanto al contenido intelectual, pero más difícil de hacer ameno). Dios dirá. No me inquieta. Lo tengo planteado como "libro póstumo". Si son rosas, florecerán”.



La carta está dirigida a su discípulo y amigo, el filósofo español Tomás Melendo, que ha desarrollado una labor de profundización y aplicación de su pensamiento a la realidad personal, la familia, la educación, el trabajo, la empresa, etc.



El talante poético de Cardona queda plasmado en diversos poemas, publicados en el escrito “Tiempo interior” (1992) y en la obra póstuma “Aforismos” (1999), antología de textos seleccionados a partir de su “Olvido y memoria del ser”, por su amigo, el poeta y crítico literario catalán Carlos Pujol.



Tras un doloroso cáncer de huesos metastático, Carlos Cardona fallece en la Clínica de la Universidad de Navarra (Pamplona), después de ocho meses de hospitalización, el 13 de noviembre de 1993.

Autor: María Cristina Reyes Leiva

Fuente: http://www.philosophica.info/voces/cardona/Cardona.html