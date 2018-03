El escándalo entre Maluma y Alejandro Sanz por un video con burlas de por medio

El cantante colombiano compartió en sus redes sociales un video en el que Llane, el vocalista de Piso 21, está cantando una parte de “Mi soledad y yo”, uno de los temas más conocidos de Alejandro Sanz.

Maluma, que se encontraba junto al cantante, se descostilla de la risa y se burla de Llane y la forma en la que no puede llegar a las notas más complicadas de los versos que está cantando.

El video llegó a Sanz, quien no se tomó para nada bien la actitud que tuvieron los dos artistas y lo tomó como una ofensa. Tal es así que decidió compartir un posteo en su cuenta de Instagram al respecto.

“Maluma hermano, vi tu videito.. jajaja no te rías de tu amigo (el chaval de pelo largo) porque no pueda cantar “Mi Soledad Y Yo”, el lo intenta pero está un poquito alta de tono para el. Aún así gracias por el homenaje.. me emocionó veros cantando una canción mía.. esa es de hace 25 a?os.. y ahí está.. increible no? y de corazón te deseo que ojalá dentro de 25 años un compañero exitoso del momento cuelgue un video cantando una canción tuya y te sientas tan agradecido a la vida como yo. Un abrazo y viva el respeto y el compañerismo”, escribió el español.Por ahora, Maluma no salió a hacer ninguna aclaración al respecto, pero parece que esta pelea entre los dos músicos no va a terminar acá.