Moria Casán contó que fue abusada durante muchos años por un familiar

En una entrevista con el programa de TN, Tiene la palabra, Moria Casán reveló que fue abusada durante varios años de su infancia por un familiar.

La One reveló que fue abusada por su abuelo cuando jugaban a las cartas. “Casi todo el mundo tiene algún problemita en la familia, lamentablemente”, reflexionó.

Empezó un manoseo y provocó en mí una dependencia casi sexual, porque me daba asco y goce”, describió. “La persona que me iniciaba en algo, aunque no hubo penetración, era mi abuelo”, confirmó.

“Fue una situación de abuso que la pude superar, o no, no sé, nunca fui a un psicólogo, nunca me victimicé. ¿Por qué no me habría de pasar?”, se preguntó.

“Me encantan los hombres, pero no quería que ninguno me hiciera nada. No necesité de un hombre para desvirgarme. Lo hice con un paso de baile”, reveló. Y siguió: “A ningún tipo le voy a dar el honor de que me desvirgue, entonces lo hice yo sola. Hice un paso de baile, abriendo las piernas, y sentí un pinchazo. Después fue todo más fácil con el chico”.