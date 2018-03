Luis Juez: "Ricardo Lorenzetti no tiene autoridad moral"

"La autoridad es un don que te da la vida, y Lorenzetti no la tiene", sentenció, y agregó: "Este no es un problema de los últimos años, no es un problema del kirchnerismo, el kirchnerismo fue el que más rápido interpretó la flexibilidad que tiene gran parte del Poder Judicial argentino para manejarse"

El abogado y exembajador de Cambiemos en Ecuador Luis Juez visitó el programa Terapia de Noticias para analizar el rol de la Justicia en la Argentina, en particular, el del presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti. Sobre el magistrado, Juez dijo: "Creo que el tipo hace un equilibrio político en una tarea que no debería hacer; ahí no hay autoridad moral y cuando no tenés autoridad moral no te podés parar".

"La autoridad es un don que te da la vida, y Lorenzetti no la tiene", sentenció, y agregó: "Este no es un problema de los últimos años, no es un problema del kirchnerismo, el kirchnerismo fue el que más rápido interpretó la flexibilidad que tiene gran parte del Poder Judicial argentino para manejarse".

El exrepresentante de la Argentina en Ecuador continuó con su análisis sobre la relación entre el gobierno kirchnerista y el Poder Judicial. "El kirchnerismo interpretó la fragilidad del Poder Judicial como ninguno, con operadores de cuarta. Con lo más berreta que había lograban resoluciones judiciales realmente increíbles porque se dieron cuenta que el talón de Aquiles de la Justicia está en su propia autoridad moral", expresó.

