Juan Manuel Urtubey deja que Miguel Pichetto le arme una "cumbre clamor" en Gualeguaychú

El peronismo ya no oculta los movimientos y comenzó a tejer la estrategia de cara al 2019, mientras Cambiemos parece tener todo listo para la contienda después de confirmar que irá por la triple reelección de Macri, Larreta y Vidal. Luego de que el kirchnerismo unificara a su tropa en San Luis, ahora llegó el turno del "Peronismo Federal": los gobernadores buscan candidatos propios para enfrentar a al oficialismo, pero también al espacio que conduce Cristina Fernández de Kirchner.

La primera cita será el 6 de abril en Entre Ríos. Uno de los que se postula como candidato, aunque aún no lo haga oficialmente, es el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien no puede ser reelecto otra vez en su provincia y está sondeando voluntades para saber si se lanza o no. Urtubey confirmó este domingo que no estará en el encuentro de Gualeguaychú porque “es una reunión del bloque de Senadores con la dirigencia de Entre Ríos y me parece bueno que se vayan dando esos espacios de encuentro y discusión ya que coincido con Miguel (Pichetto) en que el peronismo tiene que proponer algo superador”, según dijo en diálogo con radio Mitre.

Sobre la participación de Cristina Fernández de Kirchner en esa construcción, el mandatario provincial señaló: “La ex presidenta ha tomado la decisión de dirigir Unidad Ciudadana que es un espacio diferente al peronismo y es legítimo que lo haga porque no hay que pretender impostar ni pretender que haga algo distinto a lo que se siente, se piensa o se quiere”.

El salteño insistió en que “no podemos construir primero una candidatura y luego un espacio porque ese espacio nacería en base a una cabeza y se haría cada vez más chiquito” y resaltó que la gente necesita volver a creer en el sistema político. “Estamos de acuerdo, con muchos dirigentes, en la idea de construir este espacio superador y no tengan dudas de que yo voy a estar ahí, quiero ser parte de eso, con una propuesta que le sirva a la gente", expresó Urtubey cuando se hizo referencia a las declaraciones de Rosana Bertone y Domingo Peppo en relación a su posicionamiento para 2019.

Juegan. Una de las alternativas es que Urtubey se enfrente en las PASO con Sergio Massa, sin la participación del kirchnerismo. En caso de un eventual balotaje, podría haber alianzas de por medio. Por su parte, los K promueven que todo se defina en una gran interna, teniendo en cuenta que "el enemigo es Macri". En caso de no obtener aval para eso, buscan que todos los candidatos peronistas se comprometan con algunos lineamientos económicos en caso de llegar al poder.

Dentro de las filas del Frente Renovador, Massa hace equilibrio entre la vuelta al PJ y su alianza con Margarita Stolbizer, aunque en última instancia, si hay que elegir, el de Tigre nunca dejará del todo al peronismo. El temor, dicen algunos, es que los gobernadores apoyen "a medias" a los candidatos. Es que los dirigentes más "jóvenes" hacen números y ven la elección del 2023 como la gran chance de llegar a Casa Rosada, como el caso del sanjuanino Sergio Uñac. ¿Conviene una reelección de Macri o el triunfo de otro peronista? Es la pregunta de muchos, aunque nadie la diga en voz alta.

Además, todos en el PJ descartan que Cambiemos impulsará algún candidato opositor para dividir el voto. "Ya lo hicieron con Florencio Randazzo y les dio resultado ¿por qué no lo harían ahora?", se preguntó un dirigente del PJ Federal en off the record.

