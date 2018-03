Malvinas: "No se puede repatriar lo que ya está en la Patria"

La presidenta de la Comisión de Familiares Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, María Fernanda Araujo, desestimó la posibilidad de que los cuerpos de los soldados que fueron identificados en el cementerio de Darwin regresen a la Argentina.

La dirigente, hermana de uno de los combatientes que murió en la guerra de 1982 y que fue reconocido gracias al trabajo de la Cruz Roja Internacional, remarcó que los restos "ya están" en el país."Mientras queden algunas cruces y queden algunos de nuestros héroes, seguirán siendo nuestro último mojón de soberanía. Cuando el mundo entero vea ese cementerio, sabrá que por ahí pasó un puñado de hombres que tuvo el coraje de enfrentarse (a los enemigos)", explicó.



Fue durante una conferencia de prensa que brindó en el aeropuerto de Ezeiza, tras regresar del homenaje que se le hizo a los soldados que fueron identificados tras haber estado casi 36 años enterrados en tumbas sin nombres. "Sabemos que no van a volver a la Argentina porque ya están en la Argentina. He oído muchas veces la palabra repatriar, no se puede repatriar lo que ya está en su Patria", resaltó Araujo.

No obstante, la dirigente aclaró que "cada familiar toma la decisión" de dejar a sus seres queridos en la isla o llevarlos a sus provincias, pero reiteró que su hermano "quedará allá junto a muchos de sus compañeros".

De la conferencia de prensa también participaron el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, parientes de caídos en la guerra, veteranos y un representante del empresario Eduardo Eurnekián, quien financió el viaje de la delegación argentina para el homenaje que se hizo este mismo lunes en el cementerio de Darwin.

