Millonaria guerra entre la hija de Susana y su ex, Eduardo Celasco

a separación de Mercedes Sarrabayrouse, la única hija de Susana Gieménez, y Eduardo Celasco no es noticia nueva. Hoy en día el conflicto se centra por la separación de bienes, cuentas millonarias, departamentos y hasta falta de pago de la cobertura médica de sus hijos Lucia y Manuel.

En el programa "Los Ángeles de la mañana" explotó el escándalo que se venía gestando desde hace un tiempo. Según la investigación del equipo de Ángel de Brito, hay 10 millones de dólares en juego y a Susana esto le estaría provocando más de un dolor de cabeza.

Según el entorno de la diva, Mercedes no tiene idea de qué está a su nombre y qué no. Después de 27 años de estar juntos, ella solo se quedó con la fabulosa mansión en Barrio Parque y el efectivo que en su momento no superaba los 100 mil pesos argentinos.

"No quiero más quilombo... Ya basta con el tema. Me tiene que ayudar con el tema de la plata", agregó con una voz muy apenada e indignada, y continuó: "Eso no justifica nada, que mi ex no me quieras dar nada. Porque mi madre tiene plata, eso no justifica".

Por otro lado la penalista, Andrea Taboada, afirmó que Eduardo Celasco tienen cuentas en Suiza y que son millonarias, que Mecha no tendría conocimientos de esos movimientos monetarios al igual que las inversiones en decenas de propiedades tanto en Argentina como en Uruguay.

Eduardo fue visto hace pocos días con novia nueva: Flor Fiorini, una joven de 25 años, cantante de cumbia pop y que vive en City Bell.