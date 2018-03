"EL CALENDARIO DE EVENTOS DE SEMANA SANTA YA ESTÁ CONSOLIDADO EN LA CIUDAD DE SANTA FE"

“La ciudad entera está preparada para recibir a los turistas y para que los propios santafesinos disfrutemos de este fin de semana largo. ExpoChef es uno de los eventos que ha crecido en la ciudad y que nos ha ayudado a instalar un calendario en un fin de semana donde Santa Fe no tenía tantos atractivos, pero no es el único”, indicó Andrea Valsagna. Además de confirmar que este año nuevamente se elegirá el Plato Santafesino, agregó que “se va a desarrollar el Festival Santa Fe Sostenido, con música en espacios abiertos y una Misa Criolla que recomiendo que no se pierdan. Van a estar disponibles todos los paseos vinculados al turismo religioso, porque es fin de Semana Santa y la ciudad tiene un capital valioso en patrimonio vinculado a las iglesias. También está la noche de las antorchas, rememorando la cultura afroamericana, y tenemos una opción de gastronomía en la costanera vinculada al Quincho de Chiquito y otros restoranes”. Por su parte, el conductor y uno de los organizadores de ExpoChef, Mariano Peluffo, dijo que “Semana Santa en Santa Fe es una fecha que desde la parte privada nos sorprendió mucho. El Gobierno de la Ciudad nos aseguró que en Semana Santa esto iba a andar súper bien y tenía razón, y por suerte quedó fijo en el calendario de eventos de la ciudad como una fecha importante. Nosotros ya sabemos que en Semana Santa la ciudad nos espera”. Con relación a las propuestas para este año, Peluffo confirmó que estarán presentes Lele Cristóbal, el chef de Café San Juan; Narda Lepes, y Santiago Giorgini que está todas las mañana cocinando en Telefé.

Agenda completa

Del 29 de marzo al 1° de abril, las propuestas de la Ciudad abarcarán todos los gustos. El Festival Santa Fe Sostenido, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación a través del Programa Festejar, comienza su agenda el jueves 29 a las 19.30 en la Estación Belgrano con la actuación de la Banda Sinfónica Municipal y el Coro Municipal de la Ciudad de Santa Fe, la Camerata Eleutheria, y Susana Caligaris (soprano) y Philip Salmon (tenor), con el director invitado Manuel Marina. El cronograma continúa el viernes 30 a las 12 en el Quincho de Chiquito, a las 18.30 en el Colegio Inmaculada, a las 20 en Plaza Constituyentes, y a las 21 en Brewpub. El sábado a las 11 la actividad se traslada a la Peatonal San Martín; a las 18.30 en el Centro de Interpretación Ariel Ramírez (Molino Marconetti. Dique II, Puerto Santa Fe); y el domingo 1° de abril a las 19 en la Plaza Pueyrredón donde se interpretará la Misa Criolla, y a las 20 en Punta Norte Rotonda de la Costanera (Javier de la Rosa y Alte Brown). Con relación a las opciones gastronómicas, además de ExpoChef -que tendrá charlas, master class y shows-, se desarrollará el Craft Beer Festival en Yacht Club Amarradero Sur el jueves 29 desde las 20.30. También en el polo gastronomía Punta Norte Guadalupe se desarrollará un domingo de Pascuas desde las 18 con bandas en vivo, paella gigante y otras propuestas. Asimismo, Salida 168 estará abierto con interesantes propuestas.

Para visitar

Entre otras opciones, el sábado 30 se podrá realizar el Paseo “El Paso del Papa Francisco en la ciudad de Santa Fe”, en el Colegio Inmaculada Concepción (San Martin 1540), a las 9, 11, 15 y 17 horas; y el domingo 31 a las 15 y 17. El viernes 30 a las 10.30 desde el Santuario Nuestra Señora de los Milagros (San Martín 1588), se podrá realizar el paseo “Recorriendo caminos coloniales. Tres órdenes religiosas en Santa Fe”, por las iglesias Nuestra Señora de los Milagros, San Francisco y Santo Domingo. Otra opción para el fin de Semana Santa, es la Noche de las Antorchas, un recorrido por la historia afroamericana de Santa Fe, el viernes 30 a las 20 desde el Paseo de las Tres Culturas. También se podrán realizar los paseos en el Catamarán Costa Litoral y las visitas al Polo de la Cervecería. Quienes quieran acceder a más detalles de la agenda para este fin de semana, pueden hacerlo ingresando a www.santafeciudad.gov.ar/agenda y también a través de la aplicación para teléfonos celulares Turismo Ciudad SFC.

Fuente: www.santafeciudad.gov.ar