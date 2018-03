LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO Y LA DOBLE MORAL

Que el tema de la ley de despenalización del aborto es una cuestión de moral y de conciencia, nadie lo niega.



Cada una de las figuras tipificadas como delitos en nuestro ordenamiento jurídico y, por ende, penalizada su comisión, también tienen que ver con valores éticos y morales que hacen a la interrelación de las personas que conviven dentro del seno de la sociedad argentina. Esto, obviamente, es aplicable a cualquiera de las cientos de miles de sociedades civilizadas que habitan en este planeta llamado Tierra.



Si una persona viviera completamente aislada del resto de sus semejantes, por ejemplo en una isla desierta, no necesitaría tener la más mínima regla legal, ya que no interactuaría con ningún ser humano, por lo que estaría libre de todos los conflictos que se generan cuando existen dos o más personas, cada uno con sus propias intereses y necesidades. Ésta, y no otra, es la razón y el sustento fáctico para la organización de una sociedad. Los ordenamientos jurídicos y de convivencia, desde los más remotos conocidos, como pueden ser el Código de Amurabi o los 10 mandamientos, sólo para nombrar a modo ejemplificativo a dos de ellos, se basan en las interrelaciones dadas en el marco de una sociedad organizada.



Y adentrándonos en el tema específico de la despenalización del aborto, ya que su penalización está vigente en este momento, su debate tiene que centrarse, específicamente, en su adaptación a los tiempos que corren. De este modo, resulta absolutamente necesario descorrer el velo de hipocresía que tiene gran parte de nuestra sociedad, en lo que respecta a suponer o, directamente, no querer admitir que, hoy por hoy, son cientos de miles las mujeres que llevan a cabo esta práctica de interrupción del embarazo anualmente, práctica que se hace de manera clandestina, en centros sin la infraestructura edilicia, sanitaria y el equipamiento médico mínimo requerido, lo que la convierte en una muy riesgosa intervención, cuándo, en realidad, si se hiciera de manera legal, se minimizaría de manera sustancial su actual peligrosidad.



Por otro lado, también se debe tener en cuenta el aspecto económico que sobrevuela a la práctica clandestina del aborto, aspecto que genera píngues dividendos para quienes viven al margen de la ley, siendo por ello un muy peligroso caldo de cultivo para toda la colateralidad que el tema implica.



Sumado a todo lo anterior, hay que destacar que la despenalización del aborto no obliga, bajo concepto alguna, a ninguna mujer a interrumpir un embarazo deseado, con lo que tampoco se estaría vulnerando la voluntad de la gestante. Si bien es cierto que el Estado, a través del Ministerio Pupilar, debe velar por los intereses de la persona por nacer, acá no existe jurisprudencia pacífica que establezca, de manera rotunda, al menos en lo que a legalidad se refiere, el momento exacto en que un óvulo fertilizado puede comenzar a ser considerado como persona física.



Los seres humanos hemos dado pasos gigantes, sobre todo a lo largo del siglo XX y en el transcurso de la presente centuria, en todo lo que hace a las Ciencias Sociales y a la irrupción de las nuevas tecnologías dentro de nuestras vidas. Hoy no concebimos un mundo sin igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, mundo que sí existía para nuestros abuelos. De igual manera, tampoco podemos prescindir de la hiperconectividad que rige todas nuestras actividades. Sin embargo, esta misma hiperconectividad era desconocida para dos generaciones anteriores a la nuestra, y sus actividades se desarrollaban a un ritmo completamente diferente. En definitiva, no estoy más que marcando los avances que se han operado en poco más de 100 años, avances de los que no podemos sustraernos ni hacer como si no existieran. Y es que las sociedades jamás retroceden a estadios anteriores, al menos en lo que tiene que ver con la obtención de derechos fundamentales y todo lo que hace a un mejoramiento en la calidad de nuestras vidas.



Por ello, reitero que sería hipócrita pretender ver en el tratamiento de la despenalización del aborto un tema de desviación de la atención social o, como algunos lo califican, una pantalla de humo para tapar temas que nos aquejan de manera más acuciante. No, el aborto es, en sí mismo, un tema central para la vida de cualquier persona, y no debe, por tanto, ser tenido como la tapadera de otros temas, sino, muy por el contrario, es la misma sociedad la que exige que se convierta en un punto de inflexión entre un pasado perimido, decadente y obsoleto, y un futuro que ya ha dejado de ser futuro, puesto que se nos presenta en el presente inmediato que todos los argentinos estamos transitando.



Para finalizar, quiero detenerme en un aspecto muy particular de ciertos sectores de la sociedad argentina, que son exponentes indiscutidos de una doble moralidad, ya que suelen borrar con el codo lo que escriben con la mano. En este sentido, alentar la práctica del aborto, con comentarios sugerentes, en relación a que quienes no puedan mantener económicamente a los niños que traen al mundo deben interrumpir la gestación de esa vida, y rasgarse las vestiduras en público, cuando se trata justamente este tema, promoviendo campañas y marchas, comprende toda una filosofía de vida sostenida por años, filosofía que en nada a aportado para hacernos crecer y madurar como seremos humanos que nos aglutinamos en sociedades. Estos mismos sectores fueron los que, en su momento, hace ya casi 32 años, se opusieron a la ley de legalización del divorcio en nuestro país, con fundamentos basados en prejuicios dos veces milenarios y predicciones apocalípticas sobre la disolución de la unidad básica llamada familia. Todos sabemos que esa unidad básica hoy sigue en pie, adaptada también a los tiempos que corren, y que no se ha producido esa disolución tan temida, y que el divorcio constituye, en la actualidad, un instituto absolutamente normal y natural de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, ¿por qué tendría que suceder lo contrario con la despenalización del aborto?. Nadie, que yo sepa, desde la entrada en vigencia de la Ley de Divorcio, ha disuelto un matrimonio que con anterioridad no estuviese ya “roto”, ni ha sido obligado a hacerlo. Hoy, cientos de miles de personas en el país se han casado y se han divorciado, y su vida no ha sufrido variaciones éticas ni morales por haberse sometido a la juridicidad de este instituto del Derecho. Pues bien, con la despenalización del aborto debería pasar exactamente lo mismo.