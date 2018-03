Ferrero sobre tarifazo EPE: "Los políticos nos dejaron solos"

Sin lugar a dudas, los valores de las boletas de la Empresa Provincial de la Energía han sorprendido a más de uno en sus casas. Mucho más en los comercios, en donde ya es difícil poder aguantar costos y no trasladarlos a las ventas, que no pasan por el momento más floreciente. Y las quejas han llegado a los diferentes lugares de la Provincia.

"Es una cuestión tremenda". Así, con pocas palabras, el presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Andrés Ferrero, marcó la importancia que tiene este tema para los empresarios. "Cuando analizamos el peor de los impuestos, la inflación, no nos damos cuenta de que a lo mejor es por esto. Hablamos de gradualismo, pero con esto hay un sablazo", sentenció.

En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 MHz) recordó que este tema no es nuevo, aunque los últimos valores fueron los que más asustaron: "esto no es de ahora, aunque entiendo que a veces algún tema puede tener algún auge en el momento. Esto se resolvió sobre el año pasado, pero viene de antes. Asumí la presidencia de la entidad en octubre de 2016. Semanas después, estaban las audiencias donde teníamos cambios muy importantes en las tarifas en general. Planteamos si era conveniente, factible, práctico, siendo que es un mecanismo de consulta no vinculante. En ese momento -son temas estivales que se definen en el último trimestre del año-, dijimos que el incremento de dos cifras como los que se estaban planteando eran atentatorios contra la política económica gradualista".

"A nivel nacional se nos dice que tengamos una 'agenda positiva y dejen de llorar'. ¿Qué alternativa hay cuando las economías domésticas o las empresarias tienen los incrementos como los que están teniendo?", sentenció y agregó: "nosotros estamos teniendo alguna recepción de esto que, insisto, se definió el año pasado". También destacó que el órgano comunicacional del CCIRR -Orientación Empresaria, uno de los medios más antiguos de la ciudad, con 75 años- había puesto en tapa del último número del año pasado un globo y una morsa y planteaban que era una situación para estallar. "La economía puede tener algunas mejoras, con el crecimiento del PBI. Pero si queremos tener realmente un país desarrollado, con un crecimiento estable, estas cuestiones tienen que definirse de otra forma. Apuntamos a que haya sensatez en algunas cuestiones de incrementos de tarifas. Para nosotros es de un impacto muy tremendo", completó.

También recordó que cuando le plantearon este tema a quien está encargado de la EPE, indicó que la Empresa daba servicios a toda la Provincia, que si fuera privada no podría hacerlo y que tenía que responder a las inversiones. "Yo no le puedo decir a un cliente 'te aumento porque tengo que invertir'. Uno no le puede decir a la patronal 'quiero ganar más porque me estoy haciendo mi casa'. Esto se tiene que definir de otra forma", detalló.

"Nosotros trabajamos tal vez mucho más de lo que sale a la opinión pública. Lo estamos haciendo ya desde hace algunos días. En las Cámaras, en los grupos empresarios, en los temas de Foros se ven diariamente. También elevamos esto a nuestras gremiales de ámbitos superior: en la parte comercial lo tratamos con FECECO y en la industrial, con FISFE", dijo y agregó: "el precio actual es consecuencia de los incrementos de los últimos años. Ahora, si te fijás en nuestra posición de hace dos años, estuvimos solos en la ciudad. Nadie dijo nada. Sí tuvo la difusión que correspondía en las entidades y en la parte pública. Estuvimos con un planteo casi autónomo. En ese momento nos dirigimos al Gobernador, Ministro de la Producción, la EPE... es un tema que nos preocupa muchísimo y tenemos muchos antecedentes para demostrar lo hecho".

"Nos reunimos con los legisladores provinciales en los primeros días de enero. Tuvimos la posibilidad de reunirnos en enero con el senador Calvo y el diputado Martínez. El tema específico de la reunión era la Reforma Tributaria. Ahí también planteamos el tema tarifario", comentó.

"Para nosotros esto es más profundo. Hay cosas que no están en el debate diario. Argentina necesita de un debate más federal. Necesitamos ver no solo el costo energético. Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que dice que no puede haber un costo diferente de Ingresos Brutos si son de otra provincia. Pero... ¿qué pasa con la energía? ¿Por qué se paga menos en un surtidor de Ciudad de Buenos Aires que otro del interior del país? El interior productivo merece otra consideración", completó.

Fuente: La Opinión