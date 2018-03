7 alimentos para combatir el insomnio y dormir mejor

No hay nada peor que estar acostado sin poder dormir. Puede convertirse en un infierno si la situación persiste y afectar distintos aspectos de la vida en sentidos difíciles de imaginar. Los desórdenes del sueño varían en una escala de gravedad: no poder quedarse dormido, no poder relajarse, sentirse totalmente agotado o despertarse varias veces por noche.

Los que sufren de insomnio viven en un ciclo perpetuo de angustia que afecta la totalidad de sus vidas. Al mismo tiempo, el estrés laboral, el exceso de preocupaciones y los problemas de pareja también pueden causar problemas para dormir. Muchos sabemos cuáles son los disparadores que afectan nuestro descanso. Pero hay algunas cosas que pueden hacerse para combatirlos, empezando por elegir lo que comemos antes de irnos a la cama.

Alimentos que ayudan a un buen descanso

Frutos secos

Un puñado de frutos secos son el snack ideal antes de acostarse. Ingerir un poco de proteínas antes de ir a la cama ayuda a que el cuerpo mantenga niveles estables de azúcar en sangre a lo largo de toda la noche, y así evita que nos despertemos con retorcijones de hambre. Los frutos secos también contienen vitamina B6 y triptófano, que inducen la hormona del sueño que tanto necesita nuestro cuerpo.

Bananas

Este alimento súpernutritivo contiene potasio y magnesio, que tienen un efecto relajante sobre los músculos y la mente. Las bananas también contienen el aminoácido L-triptófano, que induce la hormona 5HTP, relacionada con el bienestar.

Huevos

Comer algo suculento, nutritivo y estabilizante como un huevo puede ayudar a dormir la noche entera y evitar el hambre a medianoche.

Leche

Hay controversia en Internet al respecto de este alimento, pero creemos que una bebida caliente con leche puede ayudar a conciliar el sueño. La leche caliente evoca memorias de infancia relacionadas a la seguridad y la contención. A pesar de que la leche es rica en triptófano, las cantidades contenidas en una taza son muy bajas. Cuando todo lo demás falla, traer a la memoria recuerdos de la infancia puede ayudar a dormir… como un bebé.

Yogur

Además de triptófano, el yogur contiene calcio, que tiene efectos calmantes y estabilizares sobre las neuronas que responden al estrés en el cerebro.

Avena

También rica en triptófano, tiene vitamina B6 y melatonina, un somnífero natural.

Miel

Si sos de las que necesitan algo dulce antes de irse a dormir, probá con un poco de miel, ya que contiene triptófano y produce un efecto sedante en el cuerpo y la mente.

Manzanilla

Si bien es una de las hierbas más relacionadas con la hora del sueño, también es diurética. Esto significa que vas a tener que levantarte para ir al baño en el medio de la noche. La cuestión es decidir qué es más importante, si conciliar el sueño o no despertarse.

Alimentos a evitar si querés dormir toda la noche

Alcohol

Si bien no es un alimento técnicamente, es mejor evitarlo si tenés problemas para dormir. Se suele pensar que tomar un par de copas de vino puede ayudar a dormir, pero el tipo de sueño inducido por el alcohol no permite un buen descanso. De hecho, es probable que pases más tiempo en sueño REM, lo que puede dejarte cansada a pesar de haber dormido una buena cantidad de horas.

Comidas picantes

Las comidas muy especiadas aumentan la temperatura corporal e inducen la sudoración nocturna, que impide un buen descanso. La temperatura corporal tiene un rol importantísimo en los ciclos de sueño porque aquella se regula para que el cuerpo esté cómodo. El calor excesivo dispara la transpiración para bajar la temperatura del cuerpo. Este proceso podría interrumpir el ciclo, haciendo que nos despertemos más cansados.

Queso

El queso puede causar problemas de digestión, así que una picada no es una buena idea para abrir el apetito nocturno.

Otros estimulantes

La cafeína, el azúcar y las bebidas energizantes deben ser evitadas por completo.

