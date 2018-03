Para Pichetto, hay "sectores duros" dentro del peronismo "que no conciben hacer política" sin Cristina

POLÍTICA 25/03/2018 Redacción Por

El titular del Bloque Justicialista en el Senado, Miguel Pichetto, aseguró que dentro del peronismo "hay sectores duros" que responden a la ex presidenta Cristina de Kirchner y "no conciben hacer política sin ella", al poner en duda que la ex mandataria no compita en las elecciones de 2019