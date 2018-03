El topless de Nicole Neumann, ¿con un palito para Fabián Cubero?

En medio de la confirmación del romance de su ex con Mica Viciconte, la modelo se destapó con una foto muy hot y un particular mensaje

No fue una semana fácil para Nicole Neumann. Fabián Cubero confirmó su romance con Mica Viciconte y la modelo no pudo evitar llorar al aire al contar detalles de la complicada situación que vive con su ex pareja, con quien tuvo tres hijas Indiana, Allegra y Sienna.

El viernes por la noche, mientras Cubero y Viciconte estaban como invitados al programa de Guido Kaczka, Nicole sorprendió en Instagram con dos selfies en topless y un particular mensaje: “El león nunca voltea cuando un perro ladra”.

Fuente: Minuto Uno