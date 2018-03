Juan Martín Del Potro prolongó su racha y dio el primer paso en Miami

Le costó a Juan Martín Del Potro, pero dio el primer paso en el Masters 1.000 de Miami (7.972.535 dólares; cemento). El tandilense, número seis del mundo y quinto favorito del torneo, necesitó tres sets para superar por 6-4, 5-7 y 6-2 al holandés Robin Haase, 44°, y meterse en la tercera ronda, donde este domingo se medirá con el japonés Kei Nishikori. Diego Schwartzman, 13° preclasificado, también avanzó al derrotar por un un contundente 6-3 y 6-1 al chileno Nicolás Jarry y ahora enfrentará al canadiense Milos Raonic.

“Siempre me cuesta jugar este torneo, porque llego muy cansado. No fue fácil este partido porque me dolía todo. Mi físico y mi cabeza me están empezando a pasar factura, pero cuando uno gana siempre eso pasa a un segundo plano”, reconoció el argentino, que viene de conseguir en Indian Wells el primer Masters 1.000 de su carrera.

El argentino tuvo que trabajar para doblegar a un rival que por momentos lo complicó, pero que fue muy irregular. Delpo se llevó el primer set sin muchos problemas y en sólo 44 minutos. Pero en el segundo parcial se lo vio parado, sin mucha movilidad. Y Haase aprovechó para igualar el partido y llevar la definición a un tercero.

Antes del arranque del último capítulo, el tandilense pidió la atención médica y trajo a la memoria de muchos los problemas en la espalda que lo habían molestado en Indian Wells. “No le pude decir qué me dolía porque me dolía todo. Igual son dolores lindos, de competencia y de partidos jugados”, comentó tras el triunfo.

Sin embargo, Delpo dejó las molestias físicas en el banco, impuso el ritmo en el cierre del partido y selló con autoridad el resultado.

Más fácil fue el debut para Schwartzman, que se ilusiona con volver a la senda del triunfo. Es que después de coronarse campeón en Río de Janeiro a fines de febrero, el 16° del ranking -su mejor posición histórica-, no pudo superar la segunda ronda en Acapulco ni en Indian Wells. Pero este viernes volvió a mostrar un buen nivel y superó a Jarry en una hora y 17 minutos.

Aunque después del partido, admitió que “el 6-3 del primer set fue mentiroso, fue mucho más parejo que eso. En el arranque no pude sacar bien, algo que me había pasado ya en Indian Wells. Ese algo que tengo que mejorar. Pero jugué mucho más relajado y lo compliqué en todos los games”.

Schwartzman y Jarry podrían volver a cruzarse dentro de unas semanas en la serie de la Zona Americana de la Copa Davis que Argentina jugará con Chile en San Juan el 6 y 7 de abril. Aunque el porteño afirmó que ese duelo será muy distinto. “Será otra superficie, será otra competición y otro ambiente. Además, Jarry está en un gran nivel y uno no se puede confiar porque acá no hizo un partido tan bueno”, avisó el Peque.

Leonardo Mayer -único argentino que sigue en carrera en la mitad superior del cuadro tras las caídas de Horacio Zeballos y Nicolás Kicker, que perdió 6-4 y 7-6 (7-4) con Frances Tiafoe- irá este sábado por el pase a la tercera ronda. El correntino, 45° del ranking, enfrentará a las 12 de nuestro país, al croata Borna Coric, 36° del ranking.

Fuente: Clarín