Roger Federer perdió en Miami y Rafael Nadal recupera el número 1 del mundo

Cuando Roger Federer ganó su primer torneo de Grand Slam en Wimbledon en 2003 Thanasi Kokkinakis tenía seis años y ni se le hubiera ocurrido soñar con el momento que vivió en Miami. El tenista australiano de 21 años dio el golpe en el Masters 1000 al eliminar al suizo y de esta manera alteró la cima del ranking de la ATP ya que, tras este resultado inesperado, Rafael Nadal recupera el número uno.



La escena no parece real: Federer, campeón del torneo en 2005, 2006 y 2017, levanta su mano derecha para saludar al público y se retira rápido de la cancha, Kokkinakis, que venía de la clasificación y está ubicado en el puesto 175 del ranking, en el centro de la cancha se agarra la cabeza sin poder creerlo. Acababa de derrocar al rey. Fue 3-6, 6-3, 7-6 (4) para el australiano, que aprovechó una jornada muy errática del suizo.

Federer no perdía en el debut de un torneo desde Stuttgart 2017 (ante el alemán Tommy Haas) y, en Masters 1000, desde Shanghái 2015 (frente al español Albert Ramos).

Al igual que en la final de Indian Wells que perdió el domingo frente a Juan Martín Del Potro, el suizo lució errático con su revés y tampoco pudo sacar a relucir su chapa en los momentos decisivos ya que otra vez perdió un tie break en un set decisivo.



Este triunfo le permite a Nadal volver a ser el número uno del mundo. El español, que no juega Miami por lesión, perdió los 600 puntos que defendía por haber sido finalista el año pasado. Pero Federer, quien se había consagrado en 2017 con la victoria ante el mallorquín, pierde ahora esos 990 puntos y cae al segundo escalón.

Con estos números, cuando se actualice el ranking de la ATP el lunes 2 de abril, Nadal estará otra vez en la cima con 8770 puntos y Federer será su escolta con 8670.

Detrás los sigue Marin Cilic, quien no podrá salir del tercer escalón aunque salga campeón en Miami. Juan Martín Del Potro, sexto del ránking, si se consagra en Miami quedaría a 3.660 de Rafa Nadal.

Por la tercera ronda, el tandilense enfrentará este domingo a las 15 a Kei Nishikori, mientras que Diego Schwartzman jugará a las 22 frente a Milos Raonic.

Luego de la derrota, Federer anunció que no jugará en la temporada de polvo de ladrillo, tal como había hecho en 2017. "Tomaré un descanso, y al volver a entrenar daré el cien por cien", advirtió.

"No me sentía bien, mis movimientos no estaban funcionando para nada y sentí que el tercer set podía ser muy complicado. Cada vez que me sentía con opciones pasaba algo malo, o tomaba una mala decisión, o él la tomaba bien, quién sabe. Estaba pagando el precio de las oportunidades que perdí", contó sobre la derrota en Miami.



Kokkinakis, de las lesiones al gran golpe

La historia de Kokkinakis en el tenis es corta pero con altibajos. Inició su camino en el circuito a los 18 años y asomaba como una de las principales promesas. Llegó a estar 69° en el ránking de la ATP en 2015. Pero desde ese momento las lesiones opacaron su camino.

Una operación en el hombro derecho lo tuvo a maltraer. Intentó dos veces volver a las canchas pero no lo logró. En 2016, jugó un solo partido, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.



Hasta que el año pasado volvió a iniciar la remontada. En la primera ronda de Queen's había logrado el que hasta ahora era el mejor triunfo de su carrera al vencer a Milos Raonic, quien en ese entonces estaba sexto en el ranking.

Pero en Miami elevó la vara. Accedió al torneo desde la qualy y en primera ronda superó al francés Calvin Hemery. En la segunda escala se encontró a un Federer desconocido y lo aprovechó para dar el batacazo. Ahora en tercera ronda lo espera el español Fernando Verdasco (31°), quien superó a su compatriota Guillermo García-López por 4-6, 6-0, 6-2.

Fuente: Clarín