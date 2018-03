El rival del debut: si México le hizo 3...

Habrá un antes y un después en la historia del fútbol y del deporte de Islandia. Y ese hito en el recorrido tendrá un nombre corto y un apellido largo: el protagonista se llama Heimir Hallgrimson, el entrenador del equipo que asombró al mundo en el último lustro. Con apenas 331.000 habitantes estableció dos récords: se convirtió en el país menos poblado en acceder a una Eurocopa (llegó hasta los cuartos de final en Francia 2016) y a un Mundial (ganó su grupo en las Eliminatorias de la UEFA y participará en Rusia 2018). El 16 de junio este entrenador de sonrisa fácil conducirá a su equipo en el debut frente a la Argentina, en Moscú.

El hombre, que también es dentista, dirige al seleccionado vikingo desde 2013 y lo ubicó, ahora, en el top 20 del ranking de la FIFA por primera vez en la historia del equipo nacional, nacida en 1930. Tiene dos particularidades que cuentan su trabajo y que retratan a su plantel: prudencia e imaginación.

Hallgrimson no se fue contento del Levi's Stadium, en Santa Clara, California. Islandia perdió 3-0 frente a México y ofreció grietas en su defensa y dificultades para manejar la pelota. El primer aspecto resulta una novedad para un equipo que se mostró granítico en el camino que lo trasladó a Rusia. El segundo rasgo es propio de la apuesta que tienen los Strákarnir Okkar (nuestros chicos, en la traducción del apodo): juegan a defender con mucha gente y a atacar con espacios que brinde el rival. En su primera presentación en esta Fecha FIFA no logró ninguna de las dos cosas.

"Tenemos que ser realistas. No somos el mejor equipo en cuanto a posesión. Tardamos mucho tiempo en jugar la pelota, la perdemos y somos vulnerables atrás. Uno de los temas para el partido con Argentina es que no podemos ser algo distinto a lo que somos hoy", dijo tras el encuentro. No lucía muy preocupado: El Dentista -nacido en Vestmannaeyjar, un pueblo de poco más de 4.000 habitantes, con vista al océano Atlántico, al sur de la isla- no suele darle gran relevancia a los amistosos. Dice que apenas son "momentos de prueba".

El técnico, que cumplirá 51 años en la semana previa al Mundial, agregó sobre la actuación del equipo: "El resultado fue excesivo. El tercer gol fue una depresión. El equipo no tuvo una mala actuación y hasta tuvimos nuestras chances cuando el partido iba 0-0. Nunca nos dimos por vencidos“.

Jorge Sampaoli tuvo un espía enviado en California, Matías Manna. Observando el partido se pueden adivinar algunos apuntes:

1) El 4-4-2 es inalterable.

2) El equipo defiende con todos sus futbolistas detrás de la línea de la pelota. Y no tiene inhibiciones para pararse cerca de su área. Sin embargo, sólo en la primera media hora exhibió sensación de solidez.

3) Tuvo dificultades en el sector izquierdo de la defensa. Allí jugó Ari Freyr Skúlason -defensor del Lokeren, de Bélgica-, posible marcador de Lionel Messi.

4) El arquero Rúnar Alex Rúnarson tuvo cierto grado de responsabilidad en dos de los tres goles. De todos modos, se estima que en el Mundial atajará Hannes Halldórsson

5) En términos individuales apenas se pueden destacar los destellos de Johann Gudmundsson, mediocampista del Burnley, en la Premier League.



6) No se destacó en la pelota parada, uno de los principales recursos ofensivos de Islandia. Quedó una impresión: sintió la ausencia en ese rubro de Gylfi Sigurdsson, mediocampista del Everton, quien se encuentra lesionado.



Más allá del tropiezo, Hallgrimson pidió lo de siempre: "Calma". Ante Perú, en el amistoso del martes en Harrison, volverá a ensayar. Sucede que -al fin y al cabo, como piensa el técnico- los amistosos no son otra cosa que eso.

Fuente: Clarín