Miles de personas participaron en Plaza de Mayo de los actos por el Día de la Memoria

La Plaza de Mayo fue este sábado el escenario central del multitudinario acto en conmemoración del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que congregó a organizaciones defensoras de derechos humanos, políticas y sociales, en tanto en todo el país se realizaron actos similares.

En el escenario montado en la pirámide de Plaza de Mayo, mirando hacia la avenida de Mayo, se leyeron los documentos de los grupos convocantes, uno de ellos el de Abuelas de Plaza de Mayo y las Madres de la Línea Fundadora, Hijos, APDH, CELS y otros organismos de derechos humanos.

En esa manifestación se leyó un documento que revindicó la lucha de los militantes de los años '70, denunció "la demora de los juicios" por delitos de lesa humanidad, y se condenó "el desmantelamiento de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia en áreas del Estado".

Además, se recordó a los tripulantes desaparecidos del submarino ARA San Juan y se le pidió al Gobierno que diga "la verdad" sobre la suerte corrida por los marinos, y se reclamó el esclarecimiento de las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

Pasado el mediodía, las primeras columnas comenzaron a llegar a la histórica Plaza y se ubicaron entorno al escenario, ubicado por delante de la Pirámide de Mayo y de frente al Cabildo.

Figuras emblemáticas del movimiento de derechos humanos que se enfrentó con la última dictadura como Estela de Carlotto, titular de Abuelas y Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, se hicieron presentes en las primeras horas de la tarde.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, manifestó que desde los organismos de derechos humanos le reiteran al Gobierno que no permitirán "ni un retroceso en las políticas de memoria, verdad y justicia", al leer el documento en el acto en Plaza de Mayo en conmemoración del 42° aniversario del golpe de Estado del 24 de mayo de 1976.

Además, pidió a la sociedad que no cese en la búsqueda de los nietos que aún restan por hallar. "Ya no hay tiempo para secretos familiares. Anímense para decir lo que saben, porque detrás de ese rumor puede estar la libertad de nuestros nietos. Hoy buscamos hombres y mujeres de más de 40 años, madres y padres con hijos. Por muchos nietos más. Gracias".

En tanto, Nora Cortiñas, afirmó que "hay que salir a la calle" para impedir "la liberación de los genocidas. Sostuvo que "hay un retroceso en materia de derechos humanos desde que asumió el presidente Mauricio Macri y la lucha de los organizaciones de derechos humanos y sociales tiene que seguir para que este camino que se intenta desandar, vuelva a construirse".

Pidió seguidamente" que se abran los archivos, para que conozcamos que pasó con estos chicos que fueron apropiados y que tienen más de 40 años".

El cierre del documento estuvo a cargo de Taty Almeida, quien expresó: "Detrás del negacionismo está el intento de olvido y detrás el intento de olvido está el intento de desmovilizarnos. Pero, estamos acá en la Plaza. No nos han vencido".

"Libertad a los presos políticos. Juicio y castigo a todos los genocidas. ¡30 mil compañeros detenidos desparecidos, presentes. Ahora y siempre!", concluyó, ante el grito de la multitud presente.

"Hoy, como todos los 24 de marzo, marchamos por Memoria, Verdad y Justicia y porque queremos reforzar nuestro sistema de democrático. Esta fecha es de recuerdo, es de reivindicación y es por el Nunca Más", sostuvo la dirigente del NEP y legisladora porteña del Bloque Peronista, María Rosa Muiños, durante la movilización.

Previo a la marcha, el NEP inauguró la muestra fotográfica y audiovisual "Abuelas. Cronología de una lucha", que recorre la historia de las Abuelas de Plaza de Mayo y su lucha incansable por la restitución de los nietos apropiados durante la dictadura.

El acto tuvo la particularidad también de que el foco de atención estuvo puesto en el exfuncionario kirchnerista Carlos Zannini y el dirigente Luis D'Elía, quienes recuperaron su libertad esta mañana y marcharon a Plaza de Mayo desde la sede de la ExESMA, con la columna de Unidad Ciudadana que lidera la expresidente Cristina de Kirchner y lo hicieron junto a su hijo Máximo.

Zannini subió unos minutos en el palco central, para saludar a la multitud y luego, en declaraciones a la prensa, dijo que seguirá siendo fiel a la consigna de "memoria, verdad, justicia".

"Soy víctima de una causa inventada. Por más que he sido excarcelado, no puedo viajar, no he sido sometido a juicio, he sido muy agredido públicamente; han tratado de demonizarnos" sostuvo y completó señalando que "lo mío es un renglón en la historia de la infamia universal", pues "lo grave es el cierre de fuentes de trabajo". Sostuvo que cada 24 de marzo "es la gente, la Plaza y la lucha".

También convocó el colectivo de Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, integradp por organizaciones y partidos de izquierda, que ingresó a la plazas pasadas las 17 y leyó su propio documento.

El hermano de Santiago Maldonado, Sergio, también participó de la movilización junto a su mujer Andrea Antico y su madre Stella. Desde el mediodía se hicieron presentes en la cabecera de la marcha en Piedras y Avenida de Mayo, donde se encontraba la bandera con las fotos de los desaparecidos y acompañaron la columna junto a Madres, Abuelas, H.I.J.O.S y Nietos.

Más tarde, retrocedió y también se unió a la movilización del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Con ambas columnas fue invitado a subir al escenario y vivado por los manifestantes, quienes también recordaron a Santiago Maldonado, al grito de ¡presente!

