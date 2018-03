Rafaela recordó el aniversario del golpe de 1976

Más de 600 personas ligadas a organismos de derechos humanos de Rafaela, organizaciones sociales, gremiales, partidos políticos junto a vecinos y estudiantes se concentraron poco después de las 18 hs. en la Plaza 25 de Mayo para participar de la marcha por el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia que recuerda un nuevo aniversario del golpe militar de 1976 y a los miles de desaparecidos.

A las 19:10 hs. la columna partió de la plaza, por la mano sur de Bv. Santa Fe, rumbo a la Jefatura de Policía, donde se leyó el documento consensuado entre las distintas agrupaciones. Al ritmo de los tambores que encabezaban la caravana y una bandera con la leyenda "No nos han vencido", muchos portaban sillas de madera de color blanco en la que habían escrito frases vinculadas a la represión, a los desaparecidos, a los derechos humanos y a la necesidad de hacer memoria. Con aerosoles de distintos colores, algunos activistas dibujaban en un movimiento el pañuelo que se convirtió en símbolo de la lucha de las Madres de Plaza de Mayo.

Banderas del espacio "Verdad y Justicia por Silvia Suppo", del gremio municipal SEOM, de la agrupación "La Néstor Kirchner" y del Partido Comunista se mezclaban con vecinos independientes que participaron en defensa de la democracia y por un "nunca más" de gobiernos militares. Los concejales peronistas, Jorge Muriel y Evangelina Garrappa o la subsecretaria de Gestión y Participación del Municipio, Julia Davicino, se sumaron a la movilización.

Este 24 de marzo fue uno más en el recuerdo, desde aquel 1976, cuando se produjo el golpe de estado que depuso al Gobierno Constitucional de María Estela Martínez de Perón, dando inicio a la dictadura militar encabezada por los comandantes de las Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio Eduardo Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea).

En la Jefatura, identificado como un sitio vinculado a la represión y violación de los derechos humanos, se realizó el cierre con la conducción de Lali Giovagnini, y en el que las agrupaciones dijeron que “Rafaela no fue ajena a ese contexto nacional e internacional, todo lo contrario, muchísimos jóvenes de nuestra ciudad soñaban y trabajaban cotidianamente por un mundo justo. Militaban activamente en diferentes organizaciones sociales y partidos políticos, sensibilizándose con el complejo contexto social, económico y político que se vivía. Siempre imaginando, trabajando y debatiendo en pos de una patria justa, inclusiva y con equidad de oportunidades para todas y todos. Fueron ellos y ellas quienes sufrieron en carne propia el terrorismo de estado, siendo secuestrados, torturados, muertos y desaparecidos”.

En el documento destacaron que nuestra ciudad “fue parte del circuito represivo del Estado, aquí no sólo hubo víctimas sino también cómplices. Muchos de esos cómplices murieron con honores y otros caminan impunes por nuestras calles; entre esos símbolos de la impunidad debemos nombrar a Italo Amor Falchini quien fue Jefe de la Unidad Regional V y por ende responsable de las detenciones ilegales de la ciudad”.

Cada persona presente en la marcha de ayer participó para mantener vivos en la reflexión y memoria social los tristes acontecimientos producidos en la última dictadura militar. Hubo gente que incluso derramó una lágrima, hubo gente triste. Hubo gente que sólo acompañó, cosa que no es menor. Ninguno con el objetivo de depositar una visión estática sobre aquella etapa tan oscura, no con el objetivo de perpetuar un ánimo social irreparable, no con la intención de vivir con la mirada puesta en el pasado. Pero sí con la intención de tener presente los errores cometidos y las consecuencias terribles que de ellos pueden desprenderse, sí con el objetivo de una consciente muestra de respeto por las familias víctimas de la desaparición de un hijo, una hija, una nieta o un nieto, sí con el objetivo de buscar justicia y dar luz a los acontecimientos que tuvieron lugar en aquella triste etapa de la historia argentina.

"EN CONTRA DE LA

CRIMINALIZACION..."

Las organizaciones presentes se encargaron de recordar los trabajos de contención que llevan a cabo durante todo el año. "Salimos a la calle denunciando la violencia institucional y la continuidad de las prácticas represivas, nos manifestamos en contra del protocolo de seguridad y decimos NO a la ley antiterrorista, NO a la persecución ideológica de trabajadores y dirigentes políticos, sociales y sindicales y No a la represión de la Protesta Social", destacaron.

En tanto, exigieron la libertad de Milagro Sala, de César Arakaki y de Dimas Ponce, a los que calificaron como "presos y perseguidos políticos". Además, pidieron justicia por Mariano Ferreyra y cárcel común para Pedraza. Justicia por Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Facundo Ferreyra.

"Nos manifestamos en contra de la criminalización creciente por parte del estado hacia la juventud, la niñez y la pobreza. Los chicos no son peligrosos, están en peligro, decimos: NO a la baja de la edad de imputabilidad. Exigimos una reforma de las fuerzas de seguridad y rechazamos la legitimación del poder político de miembros de las mismas que han demostrado atentar contra los derechos del pueblo", mencionaron.

Recordemos que a lo largo de esta semana que pasó se llevaron a cabo distintas actividades relacionada con la dictadura, como por ejemplo el primer taller sobre muralismo y esgrafiado, a cargo del docente y muralista Marcelo Carpita, con mucha instancia teórica y de armado colectivo del boceto del mural, que se llevó a cabo en el local de la CTA. Luego, realizaron la práctica de confección del mural en la Plazoleta Lamas, ubicada entre calles Pellegrini y Magdalena de Lorenzi, frente a la Parroquia Sagrado Corazón. Iglesia en la que fue secuestrado y visto por última vez con vida, Reinaldo Hattemer.

Entre las agrupaciones que se adhirieron a esta marcha, estuvieron: Verdad y Justicia por Silvia Suppo; Cooperativa de Trabajo Mural Comunicación; Movimiento Evita; el Partido Socialista; Mala junta; La multisectorial contra el ajuste; La Néstor Kirchner; Sadop; CTA Castellanos; Map; Fundación la paloma en la flor; FM la Minga 94.9 radio comunitaria; Patria grande; Unidad ciudadana Rafaela; Agrupación soy parte; Asamblea popular; Ateneo Arturo Jauretche; Radio San Patricio; Ni una menos Rafaela; Comunidad pueblos originarios de Awyayala; Comunidad tonokote kushi kawsaypa; Movimiento ni un pibe menos por la droga y Partido Comunista Revolucionario.

Fuente: Diario La Opinión