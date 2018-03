Imperdible encuentro en Rafaela con Felipe Pigna y Darío Sztajnszrajber

Si bien son docentes con años de experiencia en la escuela secundaria, Felipe Pigna y Darío Sztajnszrajber han dado una especie de giro porque en sus discursos ya no cargan con tantas respuestas sino, más bien, se han convertido en generadores de preguntas, de esas que buscan incomodar, de dejar expuestas las intenciones ocultas de los actos y las palabras por ejemplo de un político o un gobierno y, simplemente, promover un pensamiento y espíritu crítico preferentemente entre los jóvenes.

Ambos profesores, escritores, pensadores o conductores según el lugar en el que se sitúen, llegaron el jueves por la noche para ofrecer desde el escenario del Cine Belgrano una suerte de clase abierta denominada "Preguntas de la Historia y la Filosofía", que desde el año pasado impusieron desde el formato teatral. Fueron invitados por el Espacio para la Memoria Rafaela en el marco de las actividades organizadas por el nuevo aniversario del golpe militar de 1976 que hoy se recuerda y que culminará con una movilización esta tarde a las 18:30 de la Plaza 25 de Mayo hacia la Jefatura de Policía.

Durante el viernes Pigna desarrolló actividades en el Instituto del Profesorado Joaquín V. González -por la mañana- mientras Darío Z -su "apodo" televisivo que busca evitar la casi imposible tarea de pronunciar su verdadero apellido- viajó a San Cristóbal junto a Lina Medina, del Espacio de la Memoria, para encontrarse con jóvenes.

A la tarde se tomaron un recreo para observar el partido de la Selección argentina ante Italia, luego ofrecieron una conferencia de prensa en la sede del SEOM junto al titular del gremio municipal, Darío Cocco, y la propia Medina, para terminar en el Cine Belgrano ante más de 1.300 personas en una charla abierta en forma gratuita. En ese ámbito, se desarrolló previamente el acto oficial organizado por la Municipalidad local por el Día de la Memoria.

Ante la prensa, tanto Pigna como Darío Z se mostraron críticos con el gobierno actual de Mauricio Macri. "En la Argentina no solo asumió un nuevo gobierno sino también un nuevo modelo, divergente y antinómico con el anterior, no solo en términos económicos y políticos sino también culturales. Entonces la despolitización de los derechos humanos o retraimiento de las políticas de derechos humanos tiene que ver con una propuesta de orden que fue votado por la mitad más uno de la sociedad. El modelo siempre tuvo claro, es el que se instaló. Se viene el 2019, al que no le gusta el rumbo al que va el país, tendrá posibilidades de elegir y proponer otra cosa en este marco de la democracia", sostuvo Darío Z en su análisis ligado al Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Por su parte, Pigna consideró: "Macri es una clásica restauración conservadora, de valores, de modelo económico que en otros tiempos llegaron a través de golpes de estado o del menemismo, que fue primer caso de restauración conservadora legítima a través del voto popular, más allá de la defraudación posterior. Esta derecha de nuevo no tiene nada, excepto el marketing. De su corpus ideológico, es lo más rancio de la derecha clásica argentina, que incluye desprecio por el trabajador, la misoginia. No hay ninguna novedad en esto".

Con respecto a la demonización del populismo entendido como una forma de gobierno, ambos pensadores coincidieron en que el discurso dominante busca su descrédito más allá de sus debilidades que las tiene. "Hay que ver si aceptamos el término populismo como válido, sobre todo cuando se lo utiliza en términos despectivos. En el populismo hay alguien que hace una política popular, que parece desprestigiado desde la ciencia política. Pero en cierta forma fueron modelos de inclusión, con errores y cosas criticables. Entre los errores está la cuestión de los personalismos, que se están pagando muy caros. Es un flanco débil que debería evitarse en el futuro, y es necesario hablar más de proyectos que de personas", dijo Pigna aunque al mismo tiempo admitió que "la raíz del populismo tiene que ver con liderazgos, es complejo el análisis del asunto".

En este marco, el historiador consideró que "es necesario discutir con los que hablan de populismo, exigirle la explicación para que definan a qué se refieren cuando hablan de populismo, si lo hacen en términos despectivos de una especie de subpolítica, o simplemente desde un enfoque descriptivo de un modelo".

Más tarde, desde las tablas del Cine Teatro Belgrano, tanto Pigna como Darío Z mostraron su buena relación incluso matizada con chistes para construir un discurso desacartonado y pensado en una platea joven. "Es un placer enorme de estar acá, es el tercer año que para esta fecha estoy en Rafaela, siempre convocado por el Espacio de la Memoria", saludó el filósofo en la apertura dedicada a poner en valor la importancia de la divulgación de saberes.

"Ambos fuimos docentes de escuelas secundarias durante muchos años. Los lunes a las 7:45 yo daba clases de Filosofía durante 14 años. Había almohadas con patas", bromeó Darío Z sobre sus alumnos. "Lo que hacemos en los medios en materia de divulgación es lo que hicimos durante mucho tiempo en las aulas, por tanto en cierta forma es abrir las aulas para todos" agregó para luego definir los ejes temáticos para guiar la reflexión: "La verdad, el trabajo, la educación y la sexualidad para acabar" -así con sutileza y todo-.

Por las dudas aclaró que "la filosofía no resuelve problemas" mientras Pigna profundizó al sostener que "Preguntas de la historia y la filosofía" fue concebido para que "las respuestas instaladas se fisuren, para que se derrumben y muestren sus intereses ocultos, son preguntas que buscan ser molestas". Y su socio en el escenario recordó que "Sócrates se llamaba así mismo un tábano, un moscardón que molestaba con sus preguntas".

"No hay que acostumbrarse de que las cosas son así y punto. Es imprescindible hacerse preguntas, para cuestionar, la historia escrita de manera lineal, escrita por los vencedores. Es interesante poner en duda la historia tal cual ha sido contada. Por eso acá dejamos más preguntas que respuestas", expresó Pigna. Y recordó una escena de una visita a una escuela primaria, cuando los chicos lo interpelaron: "Y vos ¿de dónde sacaste eso?, ¿por qué tenemos que creerte?". "En tiempos de postverdades incluso las certezas se ponen en duda", agregó.

Darío Z hizo su aporte sobre la propuesta que ofrece con Pigna. "Nunca llegamos a ninguna conclusión, ninguna certeza, después de dos horas te vas más angustiado de lo que entraste. Hay una sensación de que no me están bajando línea, de que nos dan recetas hechas. Sino que nos invitan a encontrarnos con nuestras propias contradicciones.

Es clave para lo que hacemos.

Fuente: Diario La Opinión