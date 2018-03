Prostitución de menores en el fútbol: "Tenían sexo oral a cambio de tatuajes"

El escándalo en Independiente por presunta prostitución de menores podría destapar una olla enorme. "Podrán caer nombres pesados, no sólo del mundo del fútbol", advirtió el periodista deportivo Pablo Carrozza.

Carrozza asegura que "en las próximas horas explotará una bomba sobre casos de menores de diferentes pensiones del fútbol argentino que tenían sexo oral a cambio de tatuajes".

"Hace poco en San Lorenzo desbaratamos una red de pedofilia"

Por caso, en San Lorenzo también se vivieron casos similares, según contó Enrique Polola, encargado de la pensión de San Lorenzo.

En diálogo con "La Cicloneta", Polola contó que en la pensión azulgrana, hace no mucho, desbarataron a una red de pedófilos que le pedía fotos a los chicos, con la excusa de "una fábrica de ropa interior".

"Antiguamente, siempre dónde había una pensión de jugadores, alrededor había gente vendiendo droga o la prostitución. Eso se fue descartando, pero siempre tenés que estar atento", explicó. Y, en ese sentido, comentó el suceso que vivió y sobre el que pudo actuar gracias a la inquietud de un chico de apellido Acosta, que ya no está más en la pensión del club y de dos pibes más, a los que no puede nombrar porque siguen siendo parte de la pensión.

"Hemos hablado con gente del cybercrimen, por todo lo que ocurre en Facebook. A los 20 días de esa charla, un chico que se llama Acosta, que ahora no está más en el club, me dice 'hay un tipo que viene a ver los partidos, que pregunta quienes son los de la pensión, y averigua los teléfonos. Me está llamando, quiere que me saque fotos, él tiene una fábrica de ropa interior, me da 9000 pesos cada vez que voy, por la foto'. Rápido, llame a esta gente de Cybercrimen, también tenía denuncias de dos chicos más. Ellos entraron a ese perfil desde mi computadora y descubrieron que este tipo es es parte de una organización terrible",relató.

"Ahora yo estoy con la fiscal y están investigando este tema. No puedo dar muchos datos", advirtió Polola, que contó que una de las primeras cosas que hizo luego de esto fue hablar con el presidente del club: "Agarré a Lammens y le dije 'aviva a todos los presidentes, hay una red de pedófilos' . No actúan como los de Indepenidente, estos van a los partidos, miran a los pibes, les prometen algo. Hay que tener cuidado".

Además, el hombre criticó los sistemas que tienen River y Boca: "Me sorprende River, me sorprende Boca, los dejan salir. La madre de un chico de River, me contó que el pibe sale. Sale, le clavan un cuchillo, lo agarra un auto. Vos me das tu hijo, yo te lo tengo que cuidar", aseguró Polola y explicó cómo es el mecanismo en San Lorenzo: "Para retirar un chico de la pensión, la mamá a mí me deja, 5, 6 nombres. Yo tengo que llamar a la madre, y preguntarle. La madre ahora nos manda un video en el que dice 'Autorizo a Juan Pérez, DNI tanto, a retirar a tal, porque es el tío'", contó.

Sobre lo ocurrido en Independiente, Polola no duda: "Esto es un precedente, es como cuando mataron a Carrasco. Esto les va a hacer ver a muchos clubes que tienen que cuidar más a los pibes".

# "Bustos no entiende nada, dice que es inocente"

Federico Beligoy, el titular de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), contó que Martín Bustos, uno de los apuntados por los casos de abusos a menores de la pensión de Independiente, "está golpeado, me dijo que no entiende nada, que es totalmente inocente".

"Por suerte para que esto se corte de cuajo los chicos hablaron. Me comentaron que hay mucha información y va a salir a la luz de quienes son las responsabilidades, tras lo cual se tomarán las medidas correspondientes", informó Beligoy.

"Martín está mal, y me dijo que iba a hacer lo que la Justicia determine. Que está a disposición de la Justicia. Ahora, empezarán las investigaciones", explicó Beligoy, que además agregó que Bustos "no reconoció ser parte de todo esto, lo que yo sé, lo sé por los medios. Él dice que es totalmente inocente y que se pondrá a disposición de la Justicia", insistió.

Además, el árbitro comentó en diálogo con el programa Sportia de TyC Sports que "hay que dejar que la Justicia trabaje".

"Estamos sorprendidos y consternados como todos. Nos ponemos a entera disposición para esclarecer lo que nosotros podamos en esta situación. Es un tema muy sensible y estas cosas hay que combatirlas", cerró Beligoy.

Recordemos que la fiscal María Soledad Garibaldi, a cargó de la UFI N°4 de Avellaneda, pidió la detención para Bustos, el juez de línea involucrado en la red de prostitución infantil ligada a las inferiores del Club Atlético Independiente.

El pedido incluye tres allanamientos en Trenque Lauquen, ciudad natal del árbitro, en Olivos y en un country de la localidad de Escobar. Según las fuentes del caso, existirían escuchas telefónicas que lo involucran.

El árbitro sería uno de los involucrados en la red de prostitución que denunció la institución de Avellaneda en las últimas horas. Joaquín Valdebenito, ex futbolista de la Cuarta División del elenco de Avellaneda, era el encargado de “elegir” y, de cierta forma, convencer a las víctimas, dijeron fuentes del caso.

El juez de línea es uno de los más complicados en la causa. Vive en San Isidro, en uno de los domicilios en los que habría concurrido uno de los menores abusados.

En una de las testimoniales se detalla que uno de los menores habría salido el último 7 de marzo del predio aproximadamente a las 14. El juvenil se encontró con un hombre de unos 35 años, quien lo llevó hasta un departamento de San Isidro. "Al menor le practicaron sexo oral y penetró al hombre a cambio de una suma de dinero", dice el documento.

# El padre de Bustos, condenado por abuso sexual de menores

Un dato que generó cierta conmoción en las últimas horas es que se conoció que Jorge Bustos, padre del juez de línea, fue condenado en 2017 a tres años de prisión por abuso sexual a menores.

Jorge Horacio Bustos (61 años) trabajaba como chofer de un transporte escolar y llevaba a chicos y chicas desde la ciudad de Trenque Lauquen -de donde la familia Bustos es oriunda- hasta un colegio rural en Colonia El Mate, pueblo ubicado a unos 15 kilómetros.

En esos trayectos fue donde se produjeron los casos de abuso. La denuncia fue radicada en septiembre de 2014 en la UFI 4 a cargo del fiscal Walter Vicente. Y el juez Marcelo Centeno del Tribunal Oral Criminal Número 1 dictó sentencia por “abuso sexual simple reiterado, agravado por ser encargado de la guarda” en marzo de 2017.

Según informaron, como parte de la causa se utilizó la técnica de Cámara Gesell para tomar el testimonio de las víctimas.

“La caratula de abuso sexual simple implica que no hubo penetración a los menores pero sí se comprobaron manoseos. El tema es agravado porque el acusado tenía a su cargo a las víctimas”, explicaron.

Tanto el fiscal como el abogado defensor coincidieron en que Jorge Bustos debía ser condenado a la pena de tres años de prisión -no es efectiva debido a que no tenía antecedentes penales- y a una serie normas, entre ellas “la inhabilitación para conducir vehículos automotores y/o realizar cualquier actividad en la que se encuentren involucrados menores de edad”.

La condena quedó firme y desde hace dos años que Jorge Bustos decidió abandonar su lugar de origen y radicarse en Buenos Aires, donde ya vivía su hijo.

