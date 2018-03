Michetti pidió en Rosario una "política de unión" para tratar la discapacidad

La Agencia Nacional de Discapacidad fue presentada ayer en Rosario por la vicepresidenta Gabriela Michetti. Ocurrió durante una nueva Asamblea del Consejo Federal de Discapacidad, en la sede de Gobernación, donde la funcionaria habló de una política de "unión" en referencia al órgano único que, a nivel federal, centralizará los recursos. Sin embargo, la ministra de Salud de la provincia, Andrea Uboldi, se mostró "preocupada" por el programa Incluir Salud (que dependerá de la agencia) y solicitó que salde "una deuda de varios millones".

No obstante, la Nación prometió pagar, aunque desde la órbita de Salud sin que los montos sean absorbidos por el nuevo organismo.

La agencia se creó en septiembre del año pasado a través de un decreto presidencial con autarquía económico financiera y personería jurídica propia, y funciona directamente en el ámbito de la Secretaría General de Presidencia. Si bien ya se puso en marcha, aún restan establecerse los convenios con las provincias. En ese sentido, tanto las autoridades nacionales como provinciales marcaron sus expectativas.

La vicepresidenta, que participó de la apertura de la asamblea junto al gobernador Miguel Lifschitz, frente a los representantes de diferentes organizaciones no gubernamentales, planteó que la creación de la agencia significa "la puesta en marcha de una política de Estado, de una política de unión, de no tironear", y señaló que "la propuesta a los gobernadores busca una coordinación para que ellos planteen su visión y de qué tienen que ocuparse, cuáles son también las responsabilidades de los municipios y qué tiene que hacer la Nación, para que no haya recursos dispersos".

Luego, en conferencia de prensa, negó la baja de las pensiones y aseguró que "no hay ninguna decisión del gobierno en ese sentido". Además, recalcó que la Nación "pone muchos recursos, que van a discapacidad, lo que es un montón de dinero entre lo que se transfiere a las personas y lo que se hace a través del programa Incluir Salud", aunque admitió que habrá que ver "cuáles son las cuestiones concretas de cada provincia".

Acordar

La ministra de Salud provincial explicó que la nueva estrategia de la Nación "se propone centralizar los recursos de las diversas áreas en una sola agencia pensando en optimizar recursos" y, si bien señaló que "Santa Fe tiene una realidad diferente porque el Area de Discapacidad está y seguirá anclada en en Ministerio de Salud, trabajando con Desarrollo Social y Educación, lo importante es que favorezca las gestiones y los pedidos de las provincias".

Déficits

La ministra admitió déficits en los tres niveles del Estado, pero recalcó que "lo importante es que en la transición no se pierda el tiempo ni el ritmo de las cosas". Así se refirió puntualmente a la situación el programa Incluir Salud, a través del que se proveen los medicamentos de alto costo tanto a discapacitados como otros pacientes, y en donde hay "problemas con la llegada de los medicamentos".

Gestiones

Ese programa pasará ahora a la órbita de la agencia y, si bien existe una deuda de "varios millones", señaló que "eso quedará a diciembre en el Ministerio de Salud de la Nación". Por eso, "a partir de ahora es importante agilizar las gestiones, que los medicamentos estén para los pacientes y acordar qué cosas va a proveer Nación y cuáles la provincia, además de determinar los tiempos de las urgencias y de la asistencia programada".

"Es mucho dinero entre lo que se transfiere a las personas y lo que se hace a través del programa Incluir Salud"

Fuente: La Capital