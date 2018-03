Amenazó a sus enemigos, fue preso a la misma celda y lo apuñalaron

En el medio de ambas filmaciones, Nazareno Julián Gómez protagonizó varios hechos policiales en la provincia cuyana.



Precisamente el 7/12/17, pocos días después de que su cara apareciera en los medios locales gracias a su video amenazando a rivales de la zona de San José (“Mirá lo que tengo para vos” y “Te voy a cagar matando, guacho”, fueron algunas de sus advertencias), se peleó con 2 hermanos y les robó un auto.



Ante esto la Policía organizó un amplio operativo, acompañado de helicóptero y grupos especiales, y pensó que los tenía cercado en un casa donde supuestamente estaban atrincherados. Aunque cuando ingresaron al lugar, los uniformados no pudieron hayar a nadie. La banda había escapado en un Fiat Palio, dejando mal parada a la Fuerza.



Finalmente, "Poronguita" fue detenido el 11/12, después de que junto a sus cómplices protagonizara un violento atraco a una peluquería, donde hubo tiros al aire y golpes al dueño del local.



Por su parte, Gómez buscó la manera de escapar en un auto pero esa vez no tuvo tanta suerte porque la Policía lo detuvo y como era un hombre que portaba antecedentes de abuso y portación de arma de fuego, amenazas, hurto simple y daño, de esta manera lo enviaron sin escalas al pabellón de jóvenes-adultos de la penitenciaría de San Felipe.



En sus 1ros días de encierro el joven -que heredó su particular apodo de su hermano, Juan Exequiel Gómez, preso desde 2016 por un secuestro extorsivo- no se cansó de publicar imágenes en su perfil de Facebook y mostrarse agresivo.



Y eso no es todo en una de las imágenes se lo puede observar con cortes tumberos en su brazo izquierdo.



"Pedile perdón a todo San José, pedile perdón a mi familia", gritaba 1 de los presos mientras lo apuñalaba.



Todo cambió cuando Gómez se encontraba en una celda junto a un amigo, identificado como Rodrigo Sebastián Echevarría (20), cuando un grupo de al menos 6 presos entró al recinto y comenzó a atacarlos con armas tumberas. Los investigadores creen que se trata de una revancha de internos con los que "Poronguita" tuvo problemas cuando estaban en libertad.



Además, uno de los agresores grabó el ataque con un teléfono celular y las imágenes se viralizaron. "Pedile disculpas a mi hermana, a mi cuñado"; "Pedile perdón a todo San José, pedile perdón a mi familia", fueron algunas de las frases que gritaban los agresores mientras golpeaban, amenazaban y le exigían a Gómez que se pusiera de rodillas.



A "Poronguita" y a Echevarría no les quedó otra opción que suplicar por su vida.



El video impacta por la violencia de los agresores, que acorralaron a sus víctimas y los dejaron heridos y llenos de sangre. También les robaron algunas pertenencias como zapatillas y cadenitas. La tortura recién terminó cuando aparecieron en escena agentes del Servicio Penitenciario.



Las autoridades carcelarias, que realizaron la denuncia judicial, lograron identificar a los agresores gracias a las imágenes que fueron publicadas en Facebook. Mientras tanto Gómez tuvo que ser internado en el Hospital Central por los cortes que sufrió en distintas partes de su cuerpo.







