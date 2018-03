Gobierno celebra que bajó el desempleo pero otros advierten que la precarización aumentó

La economía se ha vuelto un tema delicado y que genera diversos puntos de vista en que si estamos o no en el camino correcto hacia convertirnos en un país con una inflación de un dígito y un crecimiento económico que se note. Por ejemplo, y hablando del caso del empleo en la Argentina, para el Indec el nivel de desempleo bajó a un 7.2% de la población econòmicamente activa en el cuartosegún publicaron esta semana en su informe oficial.



Pero para el Observatorio de Empleo, Producción y Comercio Exterior, hay una tendencia de crecimiento de precarización laboral en paralelo a un aumento de la informalidad. No obstante, el informe pudiera ser tendencioso, debido a que fue un estudio académico realizado por la univesidad del SUTERH, que dirige el sindicalista K Victor Santa Maria. Sin desmeritar el estudio, serán los especialistas (y la gente), que saquen sus conclusiones.



El ODEP, de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), publicó en su informe titulado "Síntomas de Precarización del Mercado Laboral", el analisis del mercado de trabajo durante cuarto trimestre del 2017. "El empleo viene mostrando señales de expansión de la mano de los monotributistas y los empleados de casas particulares mientras que los asalariados formales se expanden a marcha más lenta, lo que configura un escenario de precarización", indicó el estudio.



Según el informe del ODEP, se detectó que la creación de empleo privado se concentró en los sectores de menores sueldos relativos (construcción, comercio y reparaciones y hotelería y gastronomía). En contraposición, se destruyeron puestos cuyos ingresos están por encima de la media (industria).



Asimismo, explican que la baja de la desocupación no fue estadísticamente significativa, pues al comparar la tasa de desempleo del 2017 con el mismo trimestre del año anterior, se observa que el dato del año pasado (7,6 %) está dentro del “intervalo de confianza” del dato de este año (6,7% a 7,7%) que calcula el propio INDEC. Por lo tanto, dado el error muestral, la baja no es significativa en términos estadísticos.



Otra conclusión apuntada en el informe es que el aumento del empleo privado está motorizado por los monotribustistas (+7,4 %) y asalariados de casas particulares (+4,3 %). Los asalariados registrados privados son los que menos crecen (+1,3 %), por lo que pierden participación en el total, y recién recuperan los niveles de hace dos años.



El informe detectó que la creación de empleo privado se concentró en los sectores de menores salarios relativos (+10,9 % construcción, +1,1 % comercio y reparaciones, +2 % hotelería y gastronomía). En contraposición, se destruyeron empleos en sectores cuyos salarios están por encima de la media (-1,6 % industria y -3,4 % explotación de minas y canteras).



Por ende, el informe concluye que hay una tendencia al crecimiento de la informalidad y una caída en la tasa de asalarización.



Los datos proyectan una suba en el trabajo informal (+3,8 %) que supera al del total de empleos registrados privados (+2,2 %) y al de los asalariados públicos y privados (+1,4 %) en el cuarto trimestre del 2017.



Por su parte, la coordinadora del ODEP, Paula Español, expresó que “lo importante es analizar no sólo el dato de desocupación, sino la calidad del empleo”.



“La mayor parte de los nuevos puestos de trabajo del cuarto trimestre corresponden al sector informal o a regímenes como el monotributo, lo que es un síntoma de precarización del mercado laboral”, dijo.



Y agregó: “hacia dentro del universo de asalariados registrados privados, crecen los empleos en sectores de menores ingresos relativos (construcción, comercio) y se pierden en aquellos de mejores salarios (industria, petrólera)".



Según cifras registradas a principios de 2017, en Argentina cuatro de cada diez ocupados desarrollan su actividad de trabajo en condiciones informales y con altas dosis de precarización, que alcanzaban en esa fecha, a 7,9 millones de personas.

Urgente 24